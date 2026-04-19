Mesajul lui Bolojan pentru social-democrați înainte de decizia de luni: fac ceea ce trebuie pentru România și nu pentru PSD

Premierul Ilie Bolojan a avut un mesaj pentru social-democrați înainte de decizia privitoare la guvernare pe care aceștia o vor lua luni. Fac ceea ce trebuie pentru România și nu pentru PSD, a spus Bolojan. El a mai transmis că PSD și PNL sunt vinovate pentru situația în care se află România.
Sursa foto: ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Petru Mazilu
19 apr. 2026, 22:42, Politic

Premierul a transmis un mesaj către PSD înainte de decizia de luni.

„Nu am niciun fel de problemă să achit o notă de plată, dar fac ceea ce trebuie pentru România și nu pentru PSD”, a spus Ilie Bolojan duminică seara, la postul B1TV.

„Am acționat ca un premier al țării noastre respectând toate partidele din coaliție, înțelegând conflictele vechi care au fost între ele (…) dacă este să discutăm despre responsabilități, sunt două partide care au o mare responsabilitate pentru situația în care a ajuns România, unul este PSD, celălalt este PNL”, a adăugat Ilie Bolojan.

PSD va decide luni dacă retrage sau nu sprijinul pentru Ilie Bolojan. Partidul va organiza un referendum intern și 5.000 de membri vor vota. În replică, premierul a anunțat că nu va demisiona din funcție.

