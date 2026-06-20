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Orban: Probabilitatea ca Guvernul Veștea să fie învestit este minimă. Fostul premier vede o schimbare de poziție la Nicușor Dan

Fostul premier Ludovic Orban susține că șansele de învestire ale Guvernului propus de Adrian Veștea sunt extrem de reduse și afirmă că președintele Nicușor Dan și-a schimbat poziția față de acest proiect politic.
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Gabriel Pecheanu
20 iun. 2026, 22:07, Politic
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Ludovic Orban a comentat declarațiile recente ale președintelui Nicușor Dan, care a afirmat că responsabilitatea pentru obținerea majorității parlamentare aparține premierului desemnat.

Din punctul meu de vedere este evidentă o schimbare de atitudine din partea președintelui. Adică un mesaj de genul: «eu nu mai sunt implicat și este doar treaba premierului desemnat să-și depună lista Guvernului și programul de guvernare, să obțină voturile». O evidentă schimbare de poziție”, a declarat Orban.

Fostul premier a amintit că, anterior, Adrian Veștea afirmase că a primit asigurări privind existența unei majorități parlamentare.

Să nu uităm declarația în care Adrian Veștea a declarat că a fost asigurat de Tomac și de președinte că există voturile necesare pentru învestire”, a spus Orban.

„Guvernul Veștea nu poate trece fără minimum 25 de voturi de la AUR”

Ludovic Orban consideră că principalul obstacol pentru învestirea noului Executiv este lipsa unei majorități clare în Parlament.

Acest guvern nu poate fi învestit decât dacă ia un număr de minimum 25 de voturi de la AUR. Voturile nu pot fi luate la bucată. Chiar și dacă încearcă să ia voturi la bucată, nu pot să ia mai mult de 2, 3, 4, 5 maxim”, a afirmat fostul lider liberal.

Potrivit acestuia, semnalele venite din interiorul Alianța pentru Unirea Românilor indică faptul că formațiunea nu intenționează să susțină noul cabinet.

Foarte mulți dintre cei de la AUR, atât în declarații publice, cât și în discuții, spun că AUR nu va da niciun vot”, a declarat Orban.

Orban: „PSD și-a schimbat și el poziția”

Fostul premier susține că și Partidul Social Democrat ar fi devenit mai rezervat față de susținerea Guvernului Veștea.

PSD a avut o modificare de poziționare. De unde erau inițial susținători și îl ajutau pe Veștea și încercau să grăbească procedurile de desemnare, au început să bată pasul pe loc și au convocat ședința duminică”, a spus acesta.

În opinia sa, nici eventualele voturi obținute de la parlamentari individuali nu ar fi suficiente pentru a asigura trecerea cabinetului prin Parlament.

Pot să încerce din răsputeri PSD-ul și cu dezertori din PNL să adune voturi. Numai că nu pot să adune voturi dacă nu iau un minim de 25 de voturi de la AUR”, a adăugat Orban.

AUR ar condiționa susținerea unui guvern de demiterea președintelui

Ludovic Orban a afirmat că formațiunea condusă de liderii AUR ar avea o condiție clară pentru orice negociere privind susținerea unui executiv.

Există o condiție care este pusă de AUR: demiterea președintelui. AUR nu va susține niciun guvern dacă nu obține garanția că va fi sprijinit în procedura de demitere a președintelui”, a declarat la Digi24 fostul premier.

„Probabilitatea ca Guvernul Veștea să fie învestit este minimă”

În concluzie, Ludovic Orban consideră că șansele ca Executivul propus de Adrian Veștea să primească votul de încredere al Parlamentului sunt foarte mici.

Eu acum am convingerea că dacă președintele ar încerca să-i ceară lui Veștea să-și depună mandatul, nu știu dacă ar mai accepta. Indiferent ce se va întâmpla, din punctul meu de vedere, probabilitatea ca Guvernul Veștea să fie învestit este minimă”, a afirmat Orban.

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