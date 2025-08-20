Ordonanța PNRR lovește democrația și regulile europene. AUR atacă Guvernul Bolojan

„Guvernul Bolojan a adoptat ordonanța privind gestionarea PNRR, o lovitură majoră dată tuturor principiilor și legilor care au guvernat până acum finanțarea proiectelor cu fonduri europene. Dar și o lovitură dată principiilor politice și democratice din România. De azi înainte, orice partid aflat la guvernare va putea încheia, înainte de alegeri, oricâte contracte de lucrări va dori, fără a avea resursa financiară disponibilă iar, după câștigarea alegerilor, va putea, pur și simplu, „suspenda” toate contractele semnate! Guvernul Bolojan a creat un precedent extrem de periculos. Ca motivație se invocă «o supracontractare masivă și necorelată cu realitățile bugetare a proiectelor de infrastructură finanțate din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR)» și astfel «a fost creat un portofoliu de angajamente financiare viitoare» care depășește în mod manifest capacitatea de susținere a bugetului național”, scrie pe Facebook Petrișor Peiu.

Liderul senatorilor AUR trece în revistă deciziile din Ordonanța de Urgență

„Practic, avem aici o centralizare în toată regula: se interzice, pentru toți cei care puteau încheia contracte, puteau finanța sau începe lucrări, conform legilor emise de aceeași coaliție, să mai facă vreo mișcare în PNRR, doar Guvernul are voie, prin excepție, să facă orice vrea: să contracteze, să finanțeze, să suplimenteze, orice. A doua observație ține de o nebunie legislativă specifică birocrației noastre mioritice: cică vor continua doar lucrările la care stadiul fizic realizat este de 30% și care pot fi terminate până la finalul lunii august 2026. Păi, în cadrul PNRR, nu putea fi semnat niciun contract care nu era gata până pe 31 august 2026!. Deci a încălcat legea vechiul guvern cumva? De ce nu există o răspundere penală /civilă pentru încălcarea legii? Referitor la stadiul de 30% a lucrărilor, puteți să vă imaginați cum se va face această constatare de către primării sau alte instituții? Nu cumva vor trece din pix 31% acolo unde era 29%? Nemaivorbind de faptul că este foarte greu să determini stadiul fizic dacă nu ai situații de lucrări întocmite la zi, adică ignorând etapele prevăzute în contractele de atribuire”, adaugă Petrișor Peiu.

El afirmă că toate lucrările suspendate pot genera procese nesfârșite

Acest lucru se poate întâmpla cu firmele cărora li se atribuiseră contractele, „pe bună dreptate”.

„În fine, ultima întrebare: cât de mare este subcontractarea reală, cine se face vinovat de ea și de ce nu răspund vinovații penal și civil pentru prejudiciul creat? Deunăzi, Bolojan însuși a vorbit de o supracontractare de 20 de miliarde de euro, cifră perfect necredibilă. Deci , care este suma reală supracontractată? Cine sunt demnitarii care au decis și semnat pentru semnarea unor contracte pentru care nu exista finanțare? Au fost trimise sesizări penale către Parchete în aceste cazuri? Este moral ca un ministru precum Sorin Grindeanu să poată decide semnarea unor contracte pentru care nu este asigurată finanțarea și să nu ajungă să răspundă penal și civil? Până la urmă, PSD, PNL și UDMR au câștigat majoritatea la alegerile din 2024 , atât locale cât și generale, promițând aceste contracte, care se pare că nu aveau asigurată finanțare”, încheie Peiu