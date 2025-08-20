Percheziții la primarul Mangaliei: Cristian Radu e anchetat pentru că ar fi luat mită

UPDATE:

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni de corupție de către funcționari publici din administrația locală.

„În cursul zilei de 20 august 2025, ca urmare a obținerii autorizărilor legale de la instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 5 locații situate pe raza județului Constanța, dintre care una este sediul unei instituții publice, iar restul sunt domiciliile unor persoane fizice”, transmite DNA.

Știrea inițială:

Cristian Radu e anchetat pentru că ar fi luat mită, conform publicației Info Sud-Est.

Percheziții au loc atât acasă la edil, cât și la Primăria Mangalia, conform surselor citate.