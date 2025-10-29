Piedone îl susține pe Băluță pentru Primăria Capitalei: Toată lumea știe că-l voi vota

„Piedone nu candidează și nu va candida nici acum și, repet, nici în 2028”, spune Cristian Popescu Piedone.

El a anunțat cu cine va vota la alegerile pentru PMB.

„Este prima mea prezență alături de Daniel Băluță. Nu am să mă duc umăr la umăr cu Daniel Băluță în teritoriu. Dar toată lumea să știe că eu, Cristian Popescu Piedone, în cabina de vot votez Daniel Băluță ca primar general”, încheie el.

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a spus luni că Daniel Băluță este candidatul pentru funcția de primar al Bucureștiului, iar cea care va întări prin experiența sa candidatura lui Daniel Băluță este europarlamentarul Gabriela Firea, fost primar general.