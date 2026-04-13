Prima pagină » Politic » „Pionul lui Putin din UE tocmai a căzut de pe tabla de șah” – Stroe, după căderea lui Orbán

„Pionul lui Putin din UE tocmai a căzut de pe tabla de șah" – Stroe, după căderea lui Orbán

„Pionul lui Putin din interiorul Uniunii Europene tocmai a căzut de pe tabla de șah". Deputatul PNL Ionuț Stroe comentează rezultatul alegerilor din Ungaria și face o paralelă directă cu discursul extremist din România.
Deputatul Ionuț Stroe, fost ministru al Sportului. Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Andreea Tobias
13 apr. 2026, 11:24, Politic

Stroe subliniază că prezența record la vot din Ungaria a fost decisivă.

„Pur și simplu nu mai e loc de manipulare, de frică, de retorică naționalistă întoarsă împotriva propriilor cetățeni”, a scris el.

Deputatul atrage atenția și asupra dimensiunii europene a votului. Orbán bloca sancțiuni, dilua rezoluții și semăna confuzie în UE. „Acel glas va fi mai slab de acum înainte”, spune Stroe.

AUR, Șoșoacă, Georgescu – același tipar

Stroe face o paralelă directă cu România. El îi vizează explicit pe cei de la AUR, dar și pe Șoșoacă și Georgescu. Aceștia construiesc „același tip de discurs anti-european, de rupere, de divizare”. Și „cu același stăpân”, adaugă el.

„Ungaria a acordat mulți ani un mandat larg unui discurs anti-european. Noi avem șansa să nu parcurgem același drum”, a scris deputatul.

Vigilența, în fiecare zi

Stroe încheie cu un apel la responsabilitate. „Vigilența nu se exercită doar la urne. Se exercită în fiecare zi în care alegem ce discurs normalizăm”.

El spune că preferă o Românie „ancorată ferm într-o Europă democratică, unită și sigură”.

Recomandarea video

