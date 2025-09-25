Plahotniuc, primit cu brațele deschise în Republica Moldova: „Welcome back!”, i-a urat Igor Dodon

Revenirea lui Plahotniuc în Republica Moldova a provocat, în mediul online, o serie întreagă de reacții, iar tonul a variat și el, între analitic sau serios și sarcasm pur.

Unii politicieni au folosit ocazia să atragă atenția că de votul de duminică al oamenilor depinde dacă Plahotniuc va fi sau nu eliberat din pușcărie.

Liderul Partidului Socialiștilor, Igor Dodon, i-a urat un călduros „welcome back” lui Plahotniuc. Dodon a continuat: „Țara l-a așteptat de mult. S-a întors, vedem ce va urma. Bine că au găsit bani de avion ca să îl aducă. Îl aștept cu nerăbdare”.

Nicu Popescu: „Avem progres”

Nicu Popescu, fostul ministru al Afacerilor Externe, a observat că aducerea lui Plahotniuc în țară e „un pas incontestabil în curățarea Justiției. Avem progres. Acesta nu poate fi negat. Totuși, știm cu toții că trebuie accelerat și dus până la capăt. Important e să continuăm”.

Mai ironic, Dumitru Alaiba, fostul ministru al Economiei, a comentat: „Plaha a aplaudat la aterizarea avionului? Nu, pentru că avea mâinile la spate”.

Extrădarea lui Plahotniuc e meritul procurorului-șef Anticorupție, Veorica Dragalin

„Un rol esențial în acest proces l-a avut Veronica Dragalin, pe timpul mandatului său de șefă a Procuraturii Anticorupție.

Ea a fost cea care a inițiat și a depus cererea oficială către Interpol pentru ca Plahotniuc să fie dat în urmărire internațională.

Reținerea lui Plahotniuc este dovada că nimeni nu este mai presus de lege și că atunci când instituțiile din Republica Moldova lucrează profesionist, în cooperare cu partenerii externi, rezultatele nu întârzie să apară”, este postarea lui Alexandru Bujorean, liderul partidului Liga Orașelor și Comunelor.

Octavian Țîcu: „Pericolul alegerilor de duminică: revenirea lui Plahotniuc”

Liderul Partidului Unității Naționale, Octavian Țîcu, susține că aducerea oligarhului este „un băț cu două capete”:

„La un capăt este momentul de glorie al guvernării PAS, restabilirea dreptății și un bonus pentru PAS în ajunul alegerilor din 28 septembrie, care poate înclina definitiv balanța în favoarea unei victorii totale.

La celălalt capăt ar fi restabilirea regimului Plahotniuc în eventualitatea pierderii alegerilor de către guvernarea PAS. Cinic și lipsit de scrupule. Cine vrea asta, vă las să ghiciți.

Din acest moment societatea noastră are trei categorii de așteptări: cei care așteaptă venirea lui Putin, cei care vor revenirea lui Plahotniuc și cei care așteaptă continuarea parcursului de integrare europeană, fapt ce ar putea reprima primele două perspective catastrofale.

Cetățenii Republicii Moldova pot decide deznodământul acestor scenarii duminică, 28 septembrie, la urna de vot”.

Viorica Zaharia: „Ah, ce imagini avem noi azi”!

În aceeași cheie scrie și candidatul PAS, Dorian Istratii: „Plaha a fost adus în cătușe la închisoare. De votul tău de duminică depinde dacă va rămâne la pușcărie sau va fi eliberat”.

Președinta Consiliului de Presă, Viorica Zaharia, a descris aducerea în țară a lui Vladimir Plahotniuc drept „o recompensă regală”.

„Ah, ce imagini, ce imagini vedem noi azi! Cred că pentru cei care ne sufocăm de neputință în anii prosperi ai oligarhului, inclusiv în 2018 când protestam degeaba la Curtea Supremă care anula definitiv alegerile în Chișinău, astăzi avem parte de o recompensă regală.

Sunt sigură că nu s-a gândit că va trece printr-o asemenea umilință: să călătorească el, regele, cu avion de linie, escortat de mascați, iar lumea din jur să vadă asta explicit, să-i vedem cătușele etc. Îmi doresc din tot sufletul ca recompensa să ne fie completă – justiție până la capăt, pentru că toți am fost umiliți atunci, o întreagă țară. Inclusiv jurnaliștii care au lucrat și rupt cămașa pentru el.

Nu i-a avut de oameni dacă i-a cumpărat în halul în care a făcut-o”.

Inna Vârtosu: „Credeți în karma? Eu da”!

Inna Vârtosu, candidata la parlamentare pe lista Coaliției pentru Unitate și Bunăstare (CUB), crede că ceea ce trăiește acum Plahotniuc este o reglare din karmă.

„Nici nu înțeleg pentru ce s-au cheltuit ăștia: Plohotniuc avea să vină și singur.

Un lucru știu cu certitudine, exact tot ăștia care urla acum în acest video, vor urla când vor fi arestați ăștia din PAS. Lichelele și oportuniștii se adaptează și culcă sub orice putere. Și sunt primii care trădează.

Apropo, credeți în karma? Eu da. Plahotniuc va sta exact în celula în care a stat Filat”, a comentat aceasta.