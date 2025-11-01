Poliţia continuă ancheta în legătură cu ameninţările primite de George Simion pe reţelele de socializare

„Poliţia Română tratează cu maximă seriozitate orice sesizare privind ameninţări, acte de violenţă sau alte fapte care pot afecta siguranţa persoanelor. În urma plângerii penale depuse a fost constituit un dosar penal, fiind derulate verificările procedurale prevăzute de lege, în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor şi identificării persoanelor responsabile, sub coordonarea unităţii de parchet competente, respectiv Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2”, transmite IGPR.

„Instituţia noastră nu tolerează comportamentele sau exprimările care incită la ură, violenţă ori care promovează ideologii extremiste.

Poliţia Română acţionează în mod echidistant şi imparţial, pentru protejarea drepturilor şi libertăţilor tuturor cetăţenilor, indiferent de apartenenţa politică, socială sau de altă natură. Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credinţelor şi libertatea creaţiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public, sunt garantate, conform Constituţiei României. Însă, această libertate nu poate fi folosită ca pretext pentru încălcarea legii. Ameninţările, indiferent cui se adresează, reprezintă fapte grave, care sunt sancţionate conform legii penale”, adaugă sursa citată.

AUR depusese o plângere penală „împotriva tuturor celor care au incitat la ură şi violenţă”, în urma participării liderului AUR la Festivalul Libertăţii de Exprimare de la Londra.