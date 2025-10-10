Poliția israeliană anunță măsuri stricte de securitate pentru vizita președintelui Donald Trump

Mii de forțe de ordine vor fi mobilizate luni în Israel pentru vizita președintelui american Donald Trump, autoritățile anunțând restricții de circulație și interdicții de zbor în zonele-cheie din jurul Ierusalimului și Tel Avivului.

Poliția israeliană a publicat planul de securitate pentru vizita președintelui Donald Trump, care urmează să sosească luni în Israel.

Autoritățile au anunțat pe Telegram că mii de polițiști, militari și agenți de securitate vor fi desfășurați pe străzi pentru a asigura protecția delegației americane.

Conform unui comunicat oficial, mai multe drumuri care duc spre Ierusalim, precum și unele artere principale din centrul țării, vor fi închise temporar traficului rutier.

În plus, utilizarea dronelor sau a oricăror aeronave civile va fi interzisă în spațiul aerian de deasupra aeroportului Ben Gurion din Tel Aviv și al Ierusalimului, pe durata vizitei.

Măsurile de securitate vin pe fondul tensiunilor regionale și al protestelor planificate în capitală, scrie Al Jazeera.

Poliția israeliană a cerut cetățenilor să respecte restricțiile și să evite zonele vizate de convoiul prezidențial.