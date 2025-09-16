Poliția Română confirmă deschiderea unui dosar penal în cazul amenințărilor primite de George Simion

Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR) a transmis marți că a fost deschis un dosar penal în legătură cu amenințările la adresa lui George Simion, transmise pe rețelele sociale.

„La nivelul instituției a fost înregistrată o plângere penală, formulată de un partid politic (AUR n.r). În cauză, a fost înregistrat un dosar penal, în care se efectuează cercetări, conform prevederilor legale”, au precizat reprezentanții IGPR.

Potrivit procedurii, ancheta este deschisă in rem, ceea ce înseamnă că în această etapă vizează fapta, nu o persoană anume.

Cu o zi în urmă, Poliția Română a precizat că faptele de amenințare sunt infracțiuni sancționate de Codul penal, iar acțiunea penală se poate declanșa doar în baza unei plângeri prealabile: „Amenințările, indiferent cui se adresează, reprezintă fapte grave, care sunt sancționate conform legii penale”. De asemenea, Poliția a subliniat că libertatea de exprimare este garantată, dar „nu poate fi folosită ca pretext pentru încălcarea legii”.

George Simion a fost ținta unor mesaje de amenințare, publicate online la scurt timp după ce liderul AUR a participat duminică la marșul „Unite the Kingdom” din Londra, o manifestație eurosceptică, împotriva imigrației și cenzurii. Conform organizatorilor, la manifestație au participat peste 100.000 de persoane, protestul reunind grupuri conservatoare din mai multe țări europene.

Liderul AUR a fost comparat în unele mesaje cu activistul american Charlie Kirk – un personaj influent în mișcarea conservatoare din SUA, făcându-se apel la „eliminarea sa fizică”. În reacție, AUR a acuzat o tentativă de „epurare politică” și a cerut autorităților să intervină.

Dacă se va stabili identitatea autorilor și caracterul penal al mesajelor, aceștia ar putea fi trași la răspundere pentru amenințare sau instigare la violență. Potrivit Codului penal, fapta de a amenința o persoană cu săvârșirea unei infracțiuni sau a unei fapte păgubitoare, dacă este de natură să îi producă o stare de temere, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.