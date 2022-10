Potrivit celui mai recent sondaj, Justin Trudeau nu va mai fi premier după alegerile din 2025

Potrivit celui mai recent sondaj, efectuat telefonic cu 1.000 de participanţi de către Nanos Research şi publicat pe 30 septembrie 2022, liberalii de centru-stânga, aflaţi la guvernare Canada din 2015, au popularitatea în scădere.

Conservatorii au 33% popularitate, iar liberalii au doar 29%.

Federal Polling:



CPC: 33% (-1)

LPC: 29% (-4)

NDP: 23% (+5)

BQ: 6% (-2)

GPC: 5% (+3)

PPC: 2% (-3)



Nanos Research / September 30, 2022 / n=1000 / MOE 3.1% / Telephone



(% Change With 2021 Federal Election)



Check out federal details on @338Canada at: https://t.co/PH3p7jLQWa pic.twitter.com/w2i53Ce8Hj