Premierul Bolojan urmărește restructurări la ANAF pentru creșterea colectării

Miercuri, premierul Ilie Bolojan a anunțat că s-a întâlnit cu ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, și cu președintele ANAF, Adrian Nica.

Despre întâlnire, Bolojan a declarat: „O componentă importantă a fost încasarea veniturilor la bugetul de stat, a fost operaționalizarea ANAF, în așa fel încât să recupereze arieratele, să controleze firmele care creează probleme, și înțeleg că au acum funcțional un sistem electronic de analiză de risc, care în baza unor indicatori direcționează controalele către zonele în care apar probleme”.

Bolojan a adăugat că proiectul legislativ aflat în Parlament prevede mobilitatea în funcție a inspectorilor de control, pentru a evita situațiile în care aceștia, după mulți ani pe aceeași poziție, își pierd imparțialitatea.

Ilie Bolojan a mai declarat: „Cu cât această poziție este mai bănoasă, cu cât salariile sunt mai mari, cu cât sprijinul politic pentru persoana respectivă a fost mai mare dintr-o zonă sau de alta, cu atâta deranjul este mai mare. Tocmai de aceea, n-ați văzut în ultimii ani foarte multe măsuri luate în această zonă, pentru a reduce aceste poziții foarte bine plătite, mult peste nivelul pe care s-ar cuveni să fie plătite”.