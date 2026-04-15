Premierul britanic, certat în Parlament în timpul dezbaterilor despre apărare: „Concentrați-vă!”

Premierul britanic a mers miercuri în Parlament pentru a răspunde unor întrebări ale parlamentarilor despre cheltuielile de apărare ale Marii Britanii, potrivit Express. Incidentul s-a produs în timp ce laburistul Keir Starmer a încercat să răspundă unor întrebări ale liderei conservatorilor.

Președintele Camerei Comunelor, Lindsay Hoyle, l-a întrerupt pe prim-ministru pentru a-l mustra pentru că nu a răspuns la întrebările lui Kemi Badenoch. „Domnule prim-ministru, concentrați-vă”, a spus Hoyle, care a fost membru al Partidului Laburist înainte de a deveni șeful camerei.

Alți parlamentari au comentat din sală. „Răspundeți doar la întrebare”, s-a auzit o voce de pe băncile opoziției.

Puterea și opoziția britanice se acuză pe teme legate de strategia și cheltuielile privind apărarea țării. Premierul a acuzat-o pe conservatoarea care i-a pus întrebări că a militat pentru intrarea Marii Britanii în războiul din Iran. În schimb, opoziția susține că Guvernul nu a făcut pregătirile necesare pentru consolidarea apărării țării.