Premierul britanic, certat în Parlament în timpul dezbaterilor despre apărare: „Concentrați-vă!”

Premierul britanic Keir Starmer a fost certat în Parlament în timpul dezbaterilor despre cheltuielile de apărare: „Concentrați-vă”, i-a spus premierului șeful Camerei Comunelor. Replici ironice s-au auzit și din partea membrilor opoziției.
Sursă foto: Hepta
Petru Mazilu
15 apr. 2026, 15:17, Politic

Premierul britanic a mers miercuri în Parlament pentru a răspunde unor întrebări ale parlamentarilor despre cheltuielile de apărare ale Marii Britanii, potrivit Express. Incidentul s-a produs în timp ce laburistul Keir Starmer a încercat să răspundă unor întrebări ale liderei conservatorilor.

Președintele Camerei Comunelor, Lindsay Hoyle, l-a întrerupt pe prim-ministru pentru a-l mustra pentru că nu a răspuns la întrebările lui Kemi Badenoch. „Domnule prim-ministru, concentrați-vă”, a spus Hoyle, care a fost membru al Partidului Laburist înainte de a deveni șeful camerei.

Alți parlamentari au comentat din sală. „Răspundeți doar la întrebare”, s-a auzit o voce de pe băncile opoziției.

Puterea și opoziția britanice se acuză pe teme legate de strategia și cheltuielile privind apărarea țării. Premierul a acuzat-o pe conservatoarea care i-a pus întrebări că a militat pentru intrarea Marii Britanii în războiul din Iran. În schimb, opoziția susține că Guvernul nu a făcut pregătirile necesare pentru consolidarea apărării țării.

Recomandarea video

PSD stabilește duminică întrebarea pentru referendumul intern de luni: Îl mai susține partidul pe Ilie Bolojan ca premier sau nu
G4Media
„Trucul american” | Unde trebuie puse ouăle în frigider, pentru a rezista mai mult
Gandul
Le plângeai de milă? Câți lei câștigă într-o singură lună acest livrator Glovo pakistanez, din Constanța. Ce sumă trimite acasă
Cancan
FOTO. L-a părăsit pe milionarul cu 35 de ani mai bătrân decât ea pentru că a înșelat-o cu prietena ei
Prosport
Un consilier român din Italia se teme de consecințele pe care le va avea uciderea lui Giacomo Bongiorni de către 3 tineri români: „E inevitabil”
Libertatea
Nu menta și nici mușețelul. Băutura care poate calma rapid colonul iritabil. Reduce balonarea și disconfortul digestiv!
CSID
Top mașini second-hand 2026: ce modele trebuie evitate și care sunt cele mai fiabile
Promotor