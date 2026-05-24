Tanczos Barna: Sunt 90% convins că la a doua nominalizare se va găsi soluția unui guvern

Întrebat, duminică, la Digi 24, dacă președinte Nicușor Dan putea face ceva pentru a nu ajunge lucrurile la această instabilitate politică, Tanczos Barna a spus președintele n-are cum să influențeze deciziile interne ale PSD sau ale PNL.

„Separația puterilor în stat înseamnă și acest lucru. Că trebuie să ne asumăm și trebuie să fim de acord cu faptul că președintele nu controlează Parlamentul. Nu controlează Guvernul și nu poate controla partidele. El are un rol de arbitru, are un rol de echilibrare a situației politice dacă sunt probleme, dar nu decide nici în locul partidelor, nu decide în interiorul partidelor și nu decide în Guvern”, spune vicepremierul.

Parlamentul va găsi o majoritate

Tanczos Barna este convins că la a doua nominalizare, Parlamentul va găsi o majoritate pentru un guvern.

„90% (sunt convins – n.r.). Din punctul meu de vedere, 90% sigur se va găsi o soluție la a doua nominalizare”, este de părere Tanczos.

Tanczos: Cu anticipate, doar AUr ar câștiga

Acesta crede că soluția anticipatelor este doar una teoretică, mai ales că „astăzi doar AUR ar câștiga cu siguranță din anticipate”.

„Nu ar fi un lucru bun nici pentru România, din niciun punct de vedere. (…) Blocurile puternice ar rămâne cam aceleași. Poate un plus, minus 5% pentru AUR. (…) Raporturile de forțe din Parlament nu cred că s-ar modifica semnificativ dacă în 3 luni de zile, de exemplu, ar fi alerge la anticipate în România”, a mai spus Tanczos.