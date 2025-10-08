Prima pagină » Politic » Premierul Ilie Bolojan anunță implementarea reformelor companiilor de stat și a sistemului de sănătate

Premierul Ilie Bolojan anunță implementarea reformelor companiilor de stat și a sistemului de sănătate

Premierul Ilie Bolojan a declarat că deciziile de miercuri ale Curții Constituționale a României (CCR) permit Guvernului să pună în aplicare două reforme importante din Pachetul 2 de reforme: reforma companiilor de stat și reforma sistemului de sănătate.
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Petre Apostol
08 oct. 2025, 19:49, Politic

„Aceste două decizii se adaugă celei de luna trecută a CCR privind legea autorităților autofinanțate, astfel încât trei dintre cele cinci acte normative din Pachetul 2 au trecut deja testul de constituționalitate”, a afirmat premierul Ilie Bolojan, într-un comunicat al Guvernului României.

Potrivit premierului, implementarea acestor legi va permite: reducerea posturilor inutile și plafonarea indemnizațiilor în companiile de stat; stabilirea indicatorilor de performanță în aceste companii; tăierea salariilor excesive și sinecurilor din autoritățile publice autofinanțate; creșterea eficienței în sănătatea publică.

„Avem nevoie de un stat corect, care nu-și bate joc de banul public și oferă servicii decente în schimbul impozitelor pe care le încasează. Nu e ușor să schimbi tipare greșite formate de-a lungul anilor, dar în fiecare zi facem eforturi pentru a îndrepta lucrurile”, a mai spus Bolojan.