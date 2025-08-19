Președintele Consiliului European: Rusia trebuie să pună imediat capăt violenței

Rusia trebuie să oprească violența din Ucraina, a declarat președintele Consiliului European, Antonio Costa, adăugând că presiunea puternică prin sancțiuni trebuie menținută dacă Kremlinul nu încetează conflictul, scrie CNN.

„După trei ani și jumătate de război, activitatea diplomatică se intensifică, iar sprijinul pentru acordarea de garanții de securitate Ucrainei crește, inclusiv prin acordul președintelui Statelor Unite, Donald Trump, de a participa la acest efort. Salutăm acest lucru”, a spus Costa marți, într-o conferință de presă la Lisabona, Portugalia, după o videoconferință cu liderii UE.

Costa este de părere că, acum este momentul să accelereze munca practică, pentru a pune în aplicare o garanție similară articolului 5 din NATO, cu implicarea Statelor Unite.

„Coaliția de Voință trebuie să rămână implicată îndeaproape în acest proces”, a adăugat el, argumentând că liderii europeni trebuie să fie parte activă deoarece „ce este în joc aici este securitatea Ucrainei și a Europei”.

„Ca prim pas, Rusia trebuie să pună capăt imediat violenței. Prioritatea noastră de vârf trebuie să fie oprirea crimelor. Fie că o numim încetare a focului sau armistițiu este secundar”, a spus Costa.

Președintele Consiliului European spune că ceea ce contează este ca presiunea pe Rusia, prin sancțiuni, să fie menținută dacă nu se conformează.