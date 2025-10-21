Președintele Macron a anunțat că susține decizia premierului de a îngheța reforma pensiilor

Președintele francez Emmanuel Macron a declarat marți că sprijină hotărârea premierului Sébastien Lecornu de a amâna aplicarea reformei pensiilor, însă a subliniat că o creștere a vârstei minime de pensionare va fi necesară, potrivit Politico.

Premierul Sebastien Lecornu, prin amânarea reformei pensiilor, are scopul de a calma tensiunile sociale și de a recâștiga sprijin politic din partea socialiștilor.

Creșterea vârstei de pensionare de la 62 la 64 de ani, în 2023 a declanșat proteste masive.

Macron a salutat pasul făcut de șeful guvernului, considerându-l o modalitate de a „liniști dezbaterea publică” și de a permite reluarea dialogului.

Totuși, el a insistat că măsura nu trebuie interpretată drept o renunțare la reformă: „Nu este nici abrogare, nici suspendare, ci o amânare”, a declarat președintele francez.