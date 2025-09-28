Prima reacție a lui George Simion după rezultatele alegerilor din Moldova

Pe platforma X, Simion a scris: „Felicitări lui Vasile Costiuc și colegilor săi din partidul Democrația Acasă pentru rezultatul lor remarcabil la alegerile din Moldova și pentru intrarea istorică în viitorul Parlament de la Chișinău.”

Rezultatele parțiale, după centralizarea a peste 97% din secțiile de votare, arată că partidul condus de Costiuc a reușit să depășească pragul electoral, intrând astfel în legislativul de la Chișinău pentru prima dată în istorie. Succesul formațiunii a surprins opinia publică, având în vedere că sondajele de dinaintea scrutinului nu îi acordau șanse reale de a accede în Parlament.

Ziua votului din Moldova a fost marcată de un mesaj public al lui George Simion, care a îndemnat susținătorii să voteze pentru „Democrația Acasă”. AUR a participat la alegeri și a obținut sub 0,1% din voturi, Simion și conducerea din România au anunțat zilele trecute retragerea din cursă a partidului în Moldova.

În ziua votului și alte figuri din conducerea AUR au anunțat sprijinul pentru „Democrația Acasă”.

„Ești cetățean al Republicii Moldova? Atunci duminică ai obligația morală de a merge la vot. Susține un partid care poate opri abuzurile și care garantează un echilibru în Parlament. Alege pentru binele imediat al moldovenilor, alege să aduci Democrația Acasă și libertatea”, a scris pe Facebook Dan Tănasă.

Liderii AUR nu au comentat până la ora scrierii acestui material rezultatele PAS, partidul Maiei Sandu, care a câștigat alegerile din Moldova și va forma singur o majoritate în Parlament.

Ascensiunea digital a partidului „Democrația Acasă”

Campania „Democrația Acasă” a fost marcată de o strategie concentrată pe rețelele sociale, în special TikTok, care s-a transformat într-un vector principal de comunicare. Mesajele scurte, directe și provocatoare au captat atenția tinerilor și a alegătorilor dezamăgiți de clasa politică tradițională. În doar câteva săptămâni, conturile oficiale ale partidului au acumulat sute de mii de vizualizări, transformând formațiunea într-un fenomen viral. În jurul accesiuni au apărut și controverse cu privire la amplificare cu boți a videoclupurilor.

Controverse și acuzații

Pe parcursul campaniei, au apărut acuzații privind presupusele legături ale lui Vasile Costiuc cu un fost general KGB. Informația a fost intens mediatizată. Costiuc a negat constant aceste acuzații, calificându-le drept „fabricate” și „instrumente de propagandă” menite să-i submineze ascensiunea electorală.