Prima reacție a lui Nicușor Dan după tragedia de la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași: „Este o dramă inacceptabilă și se impune de urgență o anchetă”

„Sunt profund îndurerat de tragedia petrecută la Spitalul de Copii «Sfânta Maria» din Iași, unde șase copii și-au pierdut viața. Gândurile mele sunt alături de familiile care trec printr-o durere de neimaginat. Aceasta este o dramă inacceptabilă și se impune de urgență o anchetă pentru a stabili dacă s-au ascuns informații sau au existat responsabilități individuale”, a scris șeful statului pe Facebook.

Acesta solicită „transparență totală privind rezultatele corpului de control, inspecțiilor sanitare și anchetele medico-legale, incluzând publicarea rapoartelor complete”.

„Toleranță zero față de erori care ucid copiii este un principiu de la care nu putem abdica”, a subliniat Nicușor Dan.

Șeful statului arată că acest eveniment „reconfirmă o problemă structurală veche de ani de zile. În România infecțiile nosocomiale și infrastructura depășită pun în pericol viața pacienților”.

Totodată, el cere ministrului Sănătății și Guvernului „să pună la punct un plan de combatere a infecțiilor nosocomiale din spitalele din România. Este o restanță a sistemului de sănătate care nu mai poate fi amânată”.

Șase copii internați la ATI în Spitalul de Copii „Sf. Maria” din Iași au murit după infectarea cu bacteria Serratia Marcescens. Conducerea unității a amânat închiderea secției, iar DSP Iași a confirmat focarul și a anunțat o anchetă epidemiologică în desfășurare.