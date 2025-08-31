Primarul General al municipiului Chișinău, Ion Ceban, interzis la București, primit la Roma

Potrivit surselor Gândul, acesta a negociat direct cu partea italiană accesul pe teritoriul țării. Ceban și-a anunțat prezența în Italia, printr-un mesaj video, postat pe pagina sa de Facebook.

,,Sunt în Italia. Astăzi, am ajuns la Roma și am câteva zile pline de activități, întrevederi, evenimente, discuții despre care vom informa suplimentar”, a spus Ion Ceban, conform gandul.ro.

Acesta a vorbit în mesajul său despre proiectele pe care le are pentru Municipiul Chișinău.

„Doar în ultimele 2 săptămâni, Chișinău a semnat acorduri în valoare de peste 2.2 mld. lei pentru diferite proiecte importante pentru Chișinău, prin suportul și finanțarea prin diferite instrumente ale Uniunii Europene. Europa o construim acasă”, a transmis Ceban.

Pe 9 iunie, Primarul General al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a primit interdicție de a mai intra pe teritoriul României și în spațiul Schengen, pe o perioadă de 5 ani.

Ministerul de Externe a transmis, la acea dată, că motivele țin de securitatea națională.

În replică, Ceban a acuzat regimul de la guvernare de la Chișinău (n.r. Partidul Acțiune și Solidaritate) de „răfuială politică”, susținând că decizia este parte a unei campanii orchestrate împotriva sa în contextul apropiatelor alegeri parlamentare din Republica Moldova.