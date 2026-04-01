Proces pierdut cu Pfizer: AUR cere anchetarea celor responsabili, în frunte cu fostul premier Florin Cîțu

AUR arată într-un comunicat de miercuri că a atras atenția încă din timpul pandemiei că deciziile luate atunci au fost netransparente, disproporționate și complet rupte de interesul real al românilor.

„Astăzi, factura acelor decizii ajunge direct la cetățeni. România este pusă în situația absurdă de a plăti pentru milioane de doze care nu au fost folosite, în timp ce bugetul este deja sufocat, iar românii sunt împovărați cu taxe tot mai mari și cu o scădere constantă a nivelului de trai. Vorbind concret, suma estimată – în jur de 3 miliarde de lei – ar fi permis măsuri reale pentru români: indexarea tuturor pensiilor cu 2%, scutirea de la plata CASS pentru mame, veteran de război și foști deținuți politici sau reîntregirea burselor pentru elevi”, se spune în comunicat.

AUR cere anchete

AUR arată că responsabilii politici ai acestor achiziții există și au nume: „Vorbim despre decizii asumate la nivel guvernamental de către fostul premier Florin Cîțu, susținute de miniștri precum Vlad Voiculescu și girate de întregul mecanism de conducere din perioada pandemiei, inclusiv de structurile coordonate de Raed Arafat. În același timp, aceste decizii s-au înscris într-o logică impusă la nivel european, sub coordonarea Comisiei Europene conduse de Ursula von der Leyen, care poartă o responsabilitate egală pentru acest dezastru”.

AUR transmite că „această notă de plată va fi acoperită, cel mai probabil, din noi împrumuturi. Iar împrumuturile de astăzi sunt taxele de mâine”.

Partidul condus de George Simion cere anchete.

„Nu este normal ca românii să plătească pentru decizii politice greșite, luate fără măsură și fără responsabilitate. Cei care au semnat, au aprobat și au susținut aceste contracte trebuie să răspundă public pentru consecințe. Solicităm anchetarea penală a tuturor celor responsabili, în frunte cu fostul premier Florin Cîțu și miniștrii responsabili”.