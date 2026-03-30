Programul SAFE: MApN a transmis la Guvern documentele de analiză privind cerințele operaționale

Ministerul Apărării Naționale (MApN) anunță luni că a transmis Cancelariei Prim-ministrului documentele de analiză privind cerințele operaționale, ceea ce constituie un „avans major” în calendarul programului SAFE.
Sursă foto: Facebook / MApN
Cosmin Pirv
30 mart. 2026, 21:11, Politic

Ministerul Apărării Naționale anunță că a transmis luni Cancelariei Prim-Ministrului documentele de analiză privind îndeplinirea cerințelor operaționale pentru fiecare proiect propus pentru accesarea instrumentului de finanțare SAFE.

Potrivit reprezentanților ministerului, pentru implementarea programului SAFE mai sunt de parcurs următoarele etape:

Aprobarea de către CSAT a operatorilor economici/statelor membre/organizațiilor internaționale cu care se vor derula procedurile de achiziție și condițiile de cooperare – CSAT,

Elaborarea și aprobarea Strategiei de Înzestrare pentru fiecare proiect SAFE – MApN,

Obținerea aprobării prealabile a Parlamentului – MApN și

Derularea procedurii de atribuire și încheierea contractelor – MApN.

21 de proiecte

MApN arată că programul SAFE reprezintă o oportunitate deosebită pentru România de a-și completa necesarul de capabilități al Armatei într-un mod accelerat.

Întregul proces de implementare a programului este coordonat de Grupul de lucru interinstituțional condus de șeful Cancelariei Prim-Ministrului.

21 de proiecte au fost incluse în Planul de investiții al României pentru industria europeană de apărare, aprobat de Comisia Europeană.

