PSD, atac la adresa lui Bolojan și Oanei Gheorghiu, privind vânzarea companiilor strategice: „Nu a existat nicio discuție în Coaliție pe acest subiect. Este un atentat la siguranța națională”

Partidul Social Democrat a transmis, printr-un comunicat de presă, că se opune „demersurilor asumate de prim-ministrul Bolojan și de vicepremierul Oana Gheorghiu privind vânzarea unor companii de stat profitabile, care au rol major în ansamblul de securitate al țării”.

„PSD respinge categoric vânzarea companiilor strategice ale statului român. PSD se opune demersurilor asumate de prim-ministrul Bolojan și de vicepremierul Oana Gheorghiu privind vânzarea unor companii de stat profitabile, care au rol major în ansamblul de securitate al țării”, se arată în comunicat.

Formațiunea critică și lipsa de consultare a partidelor și reprezentanților pe acest subiect, adăugând că nu a existat un acord în interiorul coaliției de guvernare.

„PSD nu a fost consultat pe tema vânzării unor pachete de acțiuni din companiile strategice. Nu a existat nicio discuție în Coaliție pe acest subiect, iar reprezentanții PSD din Guvern s-au opus explicit inițiativei”, transmit social-democrații.

În opinia PSD, o astfel de decizie ar avea consecințe grave pentru stat.

„Scoaterea la vânzare a celor mai profitabile companii de stat, în plină criză energetică și financiară, reprezintă un atentat la siguranța națională a statului român”, se mai arată în document.

„Este cu atât mai grav cu cât tendința generală la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene este de naționalizare sau de răscumpărare a activelor unor companii de stat, pentru a-și consolida securitatea energetică și economică”, precizează partidul.

Social-democrații au respins, de asemenea, și argumentul că astfel de măsuri ar fi impuse prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

„Invocarea PNRR pentru justificarea acestei inițiative reprezintă un act de dezinformare publică. Nu există vreo obligație a României de a vinde, în plină criză energetică și financiară, companii precum Romgaz, Salrom, Romarm, CEC Bank, Portul Constanța sau Compania de Aeroporturi București”, se mai arată în comunicat.

Totodată, PSD a admis că unele companii de stat au nevoie de reforme, dar nu de vânzare.

„PSD susține nevoia de restructurare a unor companii de stat, dar se opune categoric vânzării lor, mai ales în situația în care acestea realizează profituri consistente și au un rol strategic pentru economia națională”, a transmis PSD.