PSD va depune săptămâna viitoare un proiect pentru eliminarea CASS pentru veterani şi invalizi

Măsurile respinse vizează eliminarea CASS pentru veterani de război, invalizi, deţinuţi politici, indemnizaţia pentru mame şi personalul monahal (călugări şi călugăriţe).

Grindeanu s-a declarat surprins de refuzul acestor propuneri, considerând că nu au impact major asupra bugetului de stat şi ţin de dreptate socială.

„Eu nu cred că Partidul Naţional Liberal, parlamentarii PNL, se pot opune la propunerea noastră de eliminarea CASS-ului pentru deţinuţii politici. Nu cred”, a declarat Grindeanu.

„Avem câteva lucruri care, în acest moment, nu au fost acceptate, spre surprinderea mea, în acest pachet, şi anume CASS pentru veterani, eliminarea CASS-ului pentru invalizi, eliminarea CASS-ului pentru deţinuţii politici, eliminarea CASS-ului la indemnizaţia pentru mame, de asemenea, eliminarea CASS-ului pentru călugări, personal monahal, nu preoţi, călugări şi călugăriţe. Astea sunt lucruri care nu au un impact asupra bugetului de stat major. Sunt lucruri care ţin de dreptate. Sunt lucruri care ţin de, dacă vreţi, un fel de recunoştinţă pe care societatea trebuie să o arate asupra acestor categorii din societatea noastră. Eu sunt surprins că nu au fost acceptate. Vreau să vă spun că decizia noastră de astăzi este de a face, imediat după ce se termină procedura de asumare a răspunderii, de a face un proiect de lege care să cuprindă toate aceste lucruri şi care să fie depus de către grupul Partidului Social Democrat, în mod sigur săptămâna viitoare”, a declarat Grindeanu.

În schimb, PSD a reuşit să menţină în pachetul fiscal impozitul pe cifra de afaceri pentru multinaţionale, cu un impact, conform lui Grindeanu, de 1,2 miliarde lei, impozitarea marilor averi, creşterea impozitului pe criptomonede de la 10% la 16% şi măsuri pentru întreprinderile sociale.

Grindeanu a precizat că proiectul PSD va include şi reglări pentru persoanele cu dizabilităţi, care au dispărut din pachetul actual de măsuri fiscale.

Luni de la ora 17.00, Guvernul îşi angajează răspunderea pe cinci proiecte din pachetul doi de reformă.

AUR a anunţat deja că va depune moţiune de cenzură pentru patru proiecte asumate de Guvern.