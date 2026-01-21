PSD: Victorie în PE. Acordului Mercosur va fi verificat de Curtea de Justiție a Uniunii Europene

Decizia Parlamentului European de a solicita CJUE să analizeze dacă Acordul Mercosur respectă tratatele europene a fost adoptată cu o majoritate de 334 de voturi pentru, față de 324 de voturi împotrivă.

„Cele 10 voturi ale europarlamentarilor PSD au făcut diferența! Așa cum a promis, PSD a votat pentru protejarea fermierilor români și a sectorului agricol din România și din Europa. Votul exprimat astăzi în Parlamentul European va suspenda procedura de adoptare a Acordului Mercosur până la pronunțarea CJUE”, se arată într-un comunicat al partidului.

PSD arată că va continua să folosească toate canalele posibile pentru a determina ca instituțiile europene să introducă în Acord garanții ferme și eficiente care să asigure o competiție egală între fermierii europeni și cei din America Latină.

Social-democrații susțin că beneficiile incontestabile ale Acordului Mercosur nu trebuie obținute în dauna unor sectoare de activitate care au o pondere semnificativă în economia națională a României.

Iată care sunt, în opinia PSD, efectele votului din Parlamentul European: