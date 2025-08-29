Guvernul a adoptat Programul național privind performanța de mediu a instituțiilor publice

Guvernul României a adoptat Programul național privind performanța de mediu a autorităților și instituțiilor publice, un demers menit să alinieze administrația la recomandările Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

Programul stabilește obiective clare de reducere a consumului de resurse și de diminuare a impactului ecologic al activităților administrative.

Printre măsurile incluse se numără: limitarea consumului de apă la maximum 6,4 metri cubi pe angajat pe an, reducerea deșeurilor de birou sub 200 kg pe angajat pe an, scăderea consumului de hârtie la cel mult 15 coli pe angajat pe zi, cu obligativitatea ca 80% din aceasta să fie reciclată sau certificată ecologic, precum și organizarea a cel puțin jumătate dintre întâlniri și evenimente în format online.

Programul mai vizează reducerea deplasărilor inutile și folosirea videoconferințelor în locul călătoriilor cu avionul.

„România se consolidează pe plan internațional nu prin gesturi izolate, ci prin efortul conjugat al tuturor instituțiilor statului. Fiecare pas înainte întărește credibilitatea țării și confirmă angajamentul nostru față de principiile dezvoltării durabile”, a declarat ministra mediului, apelor și pădurilor, Diana-Anda Buzoianu.

Implementarea programului va fi monitorizată anual: fiecare instituție va întocmi planuri de acțiune și rapoarte de performanță, transmise către Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate, iar Ministerul Mediului va raporta Guvernului progresele și eventualele întârzieri.