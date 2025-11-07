Pucheanu: PSD rămâne partidul care construiește și apără valorile românești

În discursul său, Ionuț Pucheanu, candidat la funcția de prim-vicepreședinte, a subliniat că lumea se află într-o schimbare profundă, iar PSD are datoria de a reveni „la matcă” și de a rămâne aproape de oameni, apărarea familiei, credinței, muncii și onoarei fiind priorități esențiale.

„Noi am fost și suntem partidul care apără valorile fundamentale. Astăzi, aceste valori sunt revendicate de alții, dar o bulă de vorbe mari nu poate constitui temelie sau construcție”, a spus Pucheanu.

El a criticat partidele care profită de momentele de criză, precum pandemia, pentru a manipula nemulțumirea și încrederea oamenilor, afirmând că PSD a fost constant prezent și responsabil în guvernare.

„Noi nu promitem iluzii. Noi livrăm rezultat. Românii au nevoie de liniște și de predictibilitate, de un partid care știe ce face și care își asumă deciziile”, a declarat acesta.

Pucheanu a evidențiat că experiența, tradiția și echipa PSD fac diferența față de politicienii care trăiesc din populism și spectacole mediatice: „Trebuie să arătăm României că PSD nu și-a pierdut suflul, ci doar ne reordonăm forțele. Suntem partidul care construiește spitale, școli, drumuri și care apără biserica și familia. (…) România și românii nu au nevoie de circ. Românii au nevoie de liniște și de predictibilitate. De un partid care știe ce face și care își asumă deciziile. Iar acest partid, dragii mei, este și va rămâne Partidul Social-Democrat. De 36 de ani, PSD a fost buzoula României. Poate nu perfectă, dar constantă. Contestată, dar eficientă. Criticată, dar mereu acolo când s-ar avea nevoie de noi. Nu alergăm după aplauze, dar lucrăm pentru rezultate.”.

În încheiere, Pucheanu a îndemnat la unitate, învățarea din greșeli și reafirmarea angajamentului față de cetățeni: „Să fim uniți și să arătăm prin fapte și prin atitudine că PSD rămâne partidul care știe să guverneze pentru că simte românește. Așa să ne ajute Dumnezeu!”