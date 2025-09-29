Radu Marinescu, despre Potra: Suntem la debutul procedurii judiciare în materie de extrădare

„Statul român a făcut și face demersuri încă de la momentul la care a fost emis mandatul de arestare preventivă în ceea ce privește cele trei persoane. Aceste demersuri au presupus eforturi de localizare a persoanelor respective, eforturi de punere în executarea măsurii preventive. Și acum că avem confirmarea faptului că s-au luat măsuri preventive cu privire la toate cele trei persoane căutate, vor începe și demersurile judiciare”, a anunțat Marinescu, luni, la Antena 3 CNN.

„Cei trei vor fi prezentați în fața unui judecător, vor fi examinate solicitările statului român de extrădare și chiar și în contextul în care încă nu avem un tratat, o convenție privitoare la extrădare pe Emiratele Arabe Unite, urmează să încheiem și un astfel de tratat”, continuă ministrul de Justiție.

Procedura de extrădare, pe principiul reciprocității în dreptul internațional public

Marinescu a explicat că procedura se bazează pe principiul reciprocității în dreptul internațional public și va respecta toate garanțiile unui proces echitabil, incluzând posibilitatea formulării obiecțiunilor juridice și parcurgerea căilor de atac: „Suntem și ne mândrim cu acest lucru un stat de drept. Persoanele care sunt urmărite de statul român beneficiază de tot instrumentarul care este aferent garanțiilor într-un stat de drept. Asta nu înseamnă însă că justiția nu trebuie îndeplinită și ea va fi îndeplinită”.

„Acum chestiunea va fi prezentată unui judecător. Justiția din Emiratele Arabe Unite se va pronunța dacă solicitarea statului român va fi încuviințată. Suntem la debutul procedurii judiciare în materie de extrădare (…) În acest sens se înaintează o cerere, se prezintă argumente, se merge în fața unui judecător, se analizează eventualele obiecții pe care persoana căutată le poate formula, iar la capătul acestui parcurs judiciar, statul căruia îi s-a solicitat să dea curs extradării decide. (…) Statul român transmite toate documentele care sunt importante pentru examinarea judiciară făcută de către autoritățile din Emiratele Arabe Unite. Interesele statului român sunt reprezentate de componenta de acuzare publică, de parchet, de cei care prezintă cererea către un judecător”, a adăugat Radu Marinescu.

Autoritățile din Emiratele Arabe Unite au confirmat, luni, arestarea, la solicitarea statului român, a lui Horațiu Potra, a fiului și nepotului său. În decursul lunii septembrie, 22 de persoane, printre care Călin Georgescu și Horațiu Potra au fost trimiși în judecată pentru sub acuzații grave de tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, precum și alte infracțiuni.