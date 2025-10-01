Radu Mihaiu: Scenariul unui candidat comun PSD-PNL-USR la PMB, foarte bun dacă e Cătălin Drulă

Social-democrații au sugerat că ar fi bine să existe o alianță din care să facă parte și PSD.

Radu Mihaiu declară la RFI că alegerile pentru Primăria Municipiului București trebuie organizate în această toamnă.

„Legea nu ar trebui să fie negociabilă, respectarea legii nu este negociabilă, ăsta este mandatul cu care am mers noi (…). Din punctul nostru de vedere, alegerile acestea trebuie să aibă loc cât mai repede. Ele încă pot avea loc în luna noiembrie, pentru că suntem pe un calendar redus, de la Hotărârea de Guvern e nevoie de 35 de zile până la alegeri, deci HG poate fi dată cu cel puțin 35 de zile înainte de data desfășurării alegerilor, așa că am putea să le avem în noiembrie”, spune Mihaiu.

Întrebat cum i se pare scenariul unui candidat comun USR-PSD-PNL la Primăria Capitalei, deputatul a răspuns: „Foarte bun, atâta timp cât acest candidat este Cătălin Drulă”.

Întrebat dacă sunt discuții în coaliție în privința unui scenariu de candidat comun în trei, Radu Mihaiu a răspuns: „Candidat comun în trei nu, nu am avut până acum astfel de discuții, dar suntem foarte deschiși, dacă PSD dorește să-l susțină pe Cătălin Drulă, atunci noi suntem foarte fericiți și nu o să ne opunem”.

Întrebat dacă personal crede că va exista un candidat comun PNL-USR la alegerile pentru Primăria Bucureștiului, deputatul a răspuns: „Da, așa cred, în urma discuțiilor pe care le-am avut, cred că putem construi un pol de dreapta împreună cu PNL destul de serios și cred că USR și-a demonstrat maturitatea și PNL până acum, prin premierul Bolojan, a arătat că este deschis pentru o colaborare pe termen lung pentru construirea unui pol de dreapta”.