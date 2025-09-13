Radu Miruță, despre eliminarea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază: Deciziile în această coaliție sunt luate doar cu unanimitate

„Deciziile în această coaliție, prin protocol, sunt luate doar cu unanimitate”, a declarat, sâmbătă, Radu Miruță la Digi24.

Acesta a mai explicat că deciziile de plafonare a prețurilor se pot face doar în urma unor analize privind bugetul de stat. „La momentul în care s-a compus această coaliție au existat niște discuții și pe marginea acestor aspecte de prețuri plafonate, energie, alimente. Și la fiecare s-a discutat și decizia rămasă a fost că la momentul în care expiră se face o analiză să vedem care este situația cu banii din buget”, a declarat ministrul Economiei.

„Trebuie ca Ministerul de Finanțe să vină cu cifre. După ce vedem aceste cifre, guvernul nu poate să decidă dacă mai poate susține sau nu mai poate susține. E o chestie extraordinar de limpede pe care unii și alții încearcă să o speculeze politic”, a adăugat Miruță.

Guvernul nu prelungește plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază

Declarațiile ministrului USR vin în contextul în care, sâmbătă, purtătoarea de cuvânt a Guvernului a anunțat că începând cu 1 octombrie, prețurile alimentelor de bază nu vor mai fi plafonate.

„Decizia neprelungirii plafonării adaosului comercial la alimentele de bază a fost luată de coaliția de guvernare. Coaliția a decis, fără nicio opinie contrară, la momentul respectiv, ca prelungirea din urmă cu trei luni a plafonării urma sa fie ultima deoarece a provocat distorsiuni economice atât la nivelul producătorilor cât și al comerciantilor”, a transmis, sâmbătă, purtătoarea de cuvânt Ioana Ene Dogioiu.

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că această măsură ar creşte inflaţia şi ar afecta puterea de cumpărare a românilor cu venituri mici şi medii.

„Voi cere urgent clarificări partenerilor de guvernare, pentru că este o decizie pe care nu am discutat-o în Coaliție și cu care PSD nu poate fi de acord! Specialiștii spun că ridicarea plafonării ar crește imediat inflația cu încă 2-3 puncte procentuale, consumul ar scădea, iar puterea de cumpărare a românilor se va prăbuși. Așadar, nu văd nimic pozitiv în ridicarea acestui mecanism de protecție, mai ales că el îi ajută pe românii cu venituri mici și medii!”, a scris Sorin Grindeanu pe Facebook.