Radu Miruță e șocat de ce a găsit la Ministerul Economiei. Ministrul a făcut o serie de declarații controversate 

Întrebat miercuri la Antena 3 CNN ce l-a șocat în primele trei săptămâni petrecute la Ministerul Economiei, Radu Miruță a spus:

„Am găsit, spre exemplu, și e un exemplu complet minor, la ușa ministerului, o mașină destul de scumpă era la încărcat. Într-o priză a ministerului. Și eu am crezut că e o chestie modernă, în care la finalul lunii se scade din salariu proporțional cu cât ai consumat. Nu! Era la încărcat cu firul, pe banii ministerului, adică ai dumneavoastră, ai mie și al altora care plătesc. Și m-a deranjat un pic abordarea asta. Erau unii colegi foarte deranjați că se supără ministrul că se consumă, nu știu, 100 de lei pe oră cu încărcarea unei mașini. Era o normalitate care pentru unii era anormalitate”.

De asemenea, Radu Miruță a spus că a fost șocat, la nivelul companiilor de stat, de „mecanismul prin care se susțin unii pe alții și la final gestionează niște contracte în dezavantajul statului român”.

Întrebat a cui a fost mașina, ministrul Economiei a spus că nu știe: „Ce mă deranjează e că nu era doar mașina aia. (…) Adică sunt multe care făceau treaba asta. Am oprit, nu se va mai întâmpla. Da, e ceva mic. E ceva mic, dar arată cam cum se pune problema”.

Ministrul Economiei, Radu Miruță, anunță că va schimba indicatorii de performanță ai șefilor companiilor de stat, astfel încât viitoarele evaluări să reflecte real performanța, iar cei care nu îndeplinesc noile criterii vor fi înlocuiți.

De asemenea, el afirmă că este decis să schimbe indicatorii de performanță la care se raportează, în prezent, șefii companiilor de stat din subordinea ministerului pe care-l conduce. Noile criterii vor sta la baza viitoarelor evaluări de care depinde menținerea în funcție.

Șefii companiilor de stat din subordinea Ministerului Economiei și-au stabilit, în baza unei ordonanțe, indicatori de performanță ușor de atins, iar astfel nu au emoții pentru posturile pe care le ocupă. Acest lucru se va schimba, însă, în curând, a anunțat ministrul Economiei Radu Miruță la Antena 3.

„Au fost puși indicatori de performață îndeplinibili foarte ușor și ei spun: ești ministru și nu ai ce să ne faci, pentru că noi avem un contract. Există și pentru cei care și-au betonat contractele o metodă pe care o voi folosi și anume, din partea ministerului le voi introduce noi indicatori de performanță este ceva ce pot să fac”, a declarat Radu Miruță.

Radu Miruță: „Digitalizarea este dușmanul combinațiilor”

Ministrul Economiei, Radu Miruță, recunoaște că pe parte de digitalizare nu deține controlul pe care și l-ar dori

„Ministerul pe care-l conduc eu este al Digitalizării dar nu poate gestiona prea mult din ce înseamnă digitalizarea în alte ministere. Ca să producă efecte trebuie să fie de la un capăt la altul”, a declarat Radu Miruță la Antena 3.

Lucrurile s-ar putea îmbunătăți prin introducerea unor sancțiuni.

„Am reușit să introduc în programul de guvernare, și a fost acceptat fac un scor al gradului de digitalizare în fiecare instituție a statului care după aceea să condiționeze o parte din banii pe care instituția îi primește de la bugetul de stat”, a spus ministrul Miruță.

Radu Miruță despre Fabrica de Pulberi: „Suntem forțați să rezolvăm problema asta”

„Nu putem ține Armata cu zestarea jos pentru că lucrăm cu ciocanu și cu șurubenița”, spune ministrul Economiei, Radu Miruță. România încearcă să acceseze fondurile din programul UE de reînarmare.

Întrebat, la Antena 3, care este situația la Fabrica de Pulberi, ministrul a răspuns: „România, în momentul de față, nu își poate asigura pulberea pentru toată industria”.

El a precizat că „este o preocupare majoră să schimbăm această situație și sunt niște demersuri făcute”, estimând o „evoluție pozitivă pe termen scurt”.

„Suntem forțați să rezolvăm problema asta. Suntem forțați să absorbim cât mai mult din cei 800 de miliarde de euro la nivel european”, a adăugat Miruță.

Referitor la posibilitatea ca Fabrica de Pulberi să acceseze fondurile europene prin asocieri, ministrul a spus: „Teoretic, da. Practic? Practic, de văzut dacă se va reuși. Sunt discuții în curs”.

El a explicat că „în toată industria de armament de pe raza Uniunii Europene sunt astfel de discuții” pentru că sectorul primește acum „comenzi mult mai mari decât primea până acum”.

Întrebat despre capacitatea României de a accesa programul de reînarmare, ministrul a recunoscut că există o provocare majoră: „Este o provocare cât de repede te miști pentru a putea să produci în perioada în care sunt acești bani pe masă cât mai mult”.

„Nici nu putem spune că ținem Armata Română cu zestarea jos pentru că noi lucrăm cu ciocanu și cu șurubenița și nu putem produce la nivelul de așteptare al lor”, a adăugat ministrul.

Ministrul Economiei: La Mamaia SA sunt 3 angajați și 4 șefi

Ministrul Economiei Radu Miruță a dat miercuri un nou exemplu de companii de stat cu puțini angajați și mulți șefi: Mamaia SA. „Mamaia S.A. are 3 angajați și consiliu de administrație de 3 oameni, plus director. 3 angajați! La 3 angajați există 4 șefi”, a spus Miruță la Antena 3 CNN.

El a adăugat că astfel de situații sunt „des întâlnite”. De asemenea, ministrul a vorbit și despre indemnizațiile plătite membrilor în consiliile de administrație.

„Consiliul de administrație, cu 19.950 de lei, și mai sunt și în alt consiliu, în care mai ia 15.500. Adică sunt oameni puși în consiliul de administrație, cărora li s-au mărit de la 2.260 la 15.500, și premiu, au mai fost puși aceiași oameni în alt consiliu de administrație, într-o companie care nu prea are legătură activitatea ei cu cealaltă. Cum te poți tu pricepe la toate? Eu am făcut un doctorat în electronică, dar dacă mă întrebați de altceva, mi-e jenă să mă pronunț pe o chestie foarte specifică. Că n-o știu. Dar să te pricepi și la una și la alta, doar ca să încasezi 30.000 de lei, mie mi se pare cusut cu ață albă”, a adăugat ministrul Economiei.

Întrebat ai cui sunt acești oameni, ministrul a spus: „Nu le-am făcut neapărat traseul, aș putea să cred că sunt ai celor care i-au pus acolo sau ai apropiațiilor lor. Nu știu. Însă companiile știu sigur că sunt ale statului român”.

Miruță: Insolvența este un drum la jumătatea aleii între cimitir și centru pietonal

„Insolvența este un drum la jumătatea aleii între cimitir și centru pietonal”, declară miercuri ministrul Economiei, Radu Miruță, după ce a fost întrebat ce va face cu companiile aflate în insolvență.

Întrebat, la Antena 3 CNN, ce va face cu companiile aflate în insolvență și „de ce le mai ține”, Miruță a răspuns: „Insolvența este un drum la jumătatea aleii între cimitir și centru pietonal. Adică o companie a început să aibă o situație financiară proastă, a intrat în insolvență, are un plan de reorganizare și te străduiești o perioadă de timp să vezi dacă o poți redresa, cum a fost situația cu Hidroelectrica, care a fost un exemplu bun”.

„Dacă nu mai are nicio șansă, atunci va intra în faliment. Și da, am cerut o analiză financiară. Unele dintre companiile care sunt în insolvență și nu mai au nicio speranță de viață vor fi băgate în faliment, se va recupera ce se poate din patrimoniu. Nu poți să duci la infinit bolovanul ăsta în spate, când timp de 10-15 ani în permanență au pierderi, din când în când guvernul, pe perioada electorală, vine și șterge pierderile astea din pix și se transpune în buzunarul oamenilor”, explică ministrul.

El adaugă că „propunerea mea, după ce văd o analiză foarte serioasă, va fi ca unele dintre ele să fie închise”.

„De exemplu, la Romaero, lucrurile acolo sunt pe un trend pozitiv. Nu știu dacă își mențin trendul ăsta până la a trece în zona de centrul pietonal, de stat la terasă. Au avut niște contracte noi de mentenanță, m-am uitat pe situația financiară, este în evoluție pozitivă. Sper să-și mențină trendul ăsta până când trec în partea cealaltă”, spune ministrul.

Miruță: Consiliul de Administrație Romarm și-a triplat salariile la 19.950 lei

Consiliul de Administrație de la Romarm și-a majorat indemnizația de la 6.500 la 19.950 lei, declară ministrul Economiei, Radu Miruță.

Întrebat, la Antena 3, despre competența lui Laurențiu Nicușor Gorun, numit în martie 2025 administrator al companiei strategice de armament Romarm, ministrul a răspuns că nu știe „mai mult decât ce scrie în presă”. El a precizat că s-a interesat personal de această numire, făcută în timpul mandatului fostului ministru Bogdan Ivan.

Referitor la procedura de selecție, Miruță a declarat că sunt „niște indicii de organizarea selecției destul de sulfuroasă la Romarm”, motiv pentru care „am trimis Corpul de Control al Ministrului cu o misiunea de a verifica aceste lucruri”.

Ministrul a atras atenția și asupra unei majorări spectaculoase a indemnizațiilor: „Ce am văzut, în schimb, este că acest Consiliu de Administrație de la Romarm și-a mărit în mai 2025 indemnizația de la 6.500 la 19.950 lei. Adică și-a triplat-o, mai mult decât triplat-o aproape”.

Întrebat ce măsuri va lua în urma verificărilor, ministrul a spus că „trebuie văzut care e performanța lor și dacă au fost respectate criteriile de a fi numiți în acele poziții”.

El a avertizat că „dacă nu, vom lua măsurile legale” și a precizat că așteaptă să vadă rezultatele controlului.

România deține cea mai valoroasă resursă de grafit din Europa, dar nu găsește 198 de milioane de euro pentru a începe exploatarea, pe fondul unor probleme de hoție, incompetență și lipsă de finanțare, recunoaște ministrul Economiei, Radu Miruță.

România are cea mai valoroasă resursă de grafit din Europa, dar nu găsește 198 milioane euro pentru prima etapă a exploatării.

Întrebat la Antena 3 care este explicația pentru performanțele slabe ale companiilor românești care gestionează resurse importante, ministrul Economiei Radu Miruță a răspuns: „Cred că e un mix între cele trei componente egale: 33% hoție, 33% prostie, 33% incompetență”.

Miruță a confirmat că există oameni în conducerile acestor companii „tocmai pentru a împiedica acea companie să devină performantă”.