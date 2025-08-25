Grindeanu: PSD a decis să participe din nou la ședințele coaliției. Astăzi are loc o nouă ședință / Se dorește menținerea coaliției

PSD a decis să participe din nou la ședințele coaliției. Decizia, luată cu unanimitate de voturi

PSD a decis luni, cu unanimitate de voturi, să participe din nou la ședințele coaliției de guvernare.

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu anunțase încă de luni dimineață că va propune formațiunii întoarcerea în cadrul întâlnirilor coaliției de guvernare formată din PSD-PNL-USR-UDMR și Minorități.

PSD nu a mai participat la ședințele de coaliție de la începutul lunii august, sub pretextul că USR s-a opus organizării funeraliilor de stat pentru fostul președinte Ion Iliescu.

„S-a votat în unanimitate ca PSD să revină la ședințele coaliției pentru a discuta exclusiv despre restanțele pe care le avem în acest moment pe pachetul 2. Restanțe care se referă la măsuri fiscale și restantele de pe administrație”, a spus, astăzi, Grindeanu la finalul ședinței de la partid.

Astăzi de la ora 17:30 este programată o întâlnire a liderilor Coaliției la Guvern. Este prima ședință a coaliției de la începutul lunii august. Subiect va fi forma finală a pachetului de măsuri fiscale, pentru care ar urma ca săptămâna asta, premierul să-și angajeze răspunderea.

„Pe zona de eliminare a privilegiilor, reforma în sănătate, nu avem nicio problemă. Astăzi vorbim de restanțe pe fiscal și pe administrație. Ne așteptăm din partea Ministerului de Finanțe să se vină cu propunerile fiscale și cu impactul asupra bugetului. Mă aștept ca astăzi să clarificăm cele două restanțe, pe administrație și pe Finanțe. Să discutăm din nou în interiorul partidelor și apoi să ne dam agreement-ul.

O angajare a răspunderii înseamnă consens în Coaliție. Dacă depășim restanțele, poate fi aprobat în guvern săptămâna aceasta. Interzicerea cumulului pensie-salariu nu face parte din pachetul 2.

Toate lucrurile sunt clare în pachet mai puțin pe fiscal și pe administrație. Aștept să văd impactul inclusiv pe taxarea multinaționalelor.

Îmi doresc ca această Coaliție să continue”, a spus președintele intermiar al PSD, Sorin Gridneanu.

Sorin Grindeanu despre alegerile locale de la București: Eu îmi doresc această coaliție să continue

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că își dorește menținerea coaliției, în raport cu organizarea alegerilor pentru Primăria Municipiului București.

„Eu îmi doresc această coaliție să continue. Și îmi doresc să continue pentru că e singura variantă în acest moment de a face reforme, de a duce România înainte. Eu cred că dacă nu suntem în zona în care să avem cât de cât stabilite niște coordonate inclusiv pentru alegeri locale, că nu vorbim doar de București, vorbim și de alte autorități locale unde ar putea să se desfășoare aceste alegeri. Revenind, dacă nu ajungem la o abordare constructivă, există o posibilitate să se ridice foarte mult tensiunea. De aceea trebuie să privim cu înțelepciune acest lucru”, a declarat Grindeanu în cadrul unei conferințe de presă.

Sorin Grindeanu: România are toate atuurile pentru a deveni o voce internațională relevantă

Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a transmis, la Reuniunea Anuală a Diplomației Române, că România trebuie să își consolideze rolul pe Flancul Estic al UE și NATO și să devină o voce respectată în plan internațional.

Sorin Grindeanu, președintele Camerei Deputaților și lider al PSD, a declarat luni, într-o postare pe Facebook, că Reuniunea Anuală a Diplomației Române (RADR) reprezintă o oportunitate pentru trasarea unor noi direcții de acțiune externă ale țării.

El a subliniat că, în actualul context geopolitic complicat, instituțiile statului trebuie să ofere sprijin și resurse diplomaților români. „România are toate atuurile pentru a deveni o voce internațională cu adevărat relevantă”, a afirmat Grindeanu.

Grindeanu: Am discutat „tangențial” cu Bolojan despre alegerile pentru Primăria Capitalei

Primăria Generală a Capitalei își așteaptă conducătorul. Sorin Grindeanu spune că a discutat „tangențial” cu premierul Ilie Bolojan despre convocarea alegerilor pentru funcția de primar general al Capitalei.

Întâlnirea dintre cei doi a avut loc duminică seară.

Liderul interimar al PSD a fost întrebat, luni dimineață, dacă a discutat cu premierul și despre alegeri.

„Tangențial”, a răspuns acesta.

Întrebat despre perioada în care ar trebui organizate alegerile, Grindeanu a transmis că acest lucru se va discuta luni după-amiază în coaliție.

„Nu știu, cred că e o discuție pe care o s-o avem după-masă în coaliție, dacă vom avea această coaliție și după care o să comunicăm”.

Grindeanu afirmă că pachetul 2 de măsuri fiscale și administrative trebuie clarificat în această săptămână

Sorin Grindeanu a precizat luni că noua formă a legii insolvenței și propunerile venite din zona sănătății, de la ministrul Alexandru Rogobete, au primit acordul PSD, dar a subliniat că există două chestiuni care trebuie clarificate urgent: măsurile fiscale și reforma administrativă.

„Sunt două lucruri pe care noi trebuie să le clarificăm în această săptămână, înainte de a fi promovat acest pachet 2”, a spus Grindeanu.

El a menționat că în prezent nu există o formă definitivă asumată de Ministerul Dezvoltării pentru partea de administrație, dar că aceasta ar putea fi prezentată în cursul zilei.

Ulterior, documentul urmează să fie discutat în interiorul fiecărui partid din coaliție.

Grindeanu a reamintit că o parte dintre propunerile pe zona administrativă au fost înaintate săptămâna trecută de primari și de președinții de consilii județene ai PSD, care au avut o întâlnire cu premierul și mai mulți miniștri.

„Este necesar să ajungem la un numitor comun între ceea ce propunem noi și ceea ce vine dinspre Ministerul Finanțelor și Ministerul Dezvoltării”, a spus Grindeanu, adăugând că forma finală a pachetului va fi stabilită în cadrul coaliției.