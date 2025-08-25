Sorin Grindeanu: România are toate atuurile pentru a deveni o voce internațională relevantă

Sorin Grindeanu, președintele Camerei Deputaților și lider al PSD, a declarat luni, într-o postare pe Facebook, că Reuniunea Anuală a Diplomației Române (RADR) reprezintă o oportunitate pentru trasarea unor noi direcții de acțiune externă ale țării.

El a subliniat că, în actualul context geopolitic complicat, instituțiile statului trebuie să ofere sprijin și resurse diplomaților români. „România are toate atuurile pentru a deveni o voce internațională cu adevărat relevantă”, a afirmat Grindeanu.

Acesta a punctat că întărirea poziției României pe Flancul Estic al UE și al NATO, inclusiv prin dezvoltarea industriei de apărare, trebuie să fie o prioritate constantă pentru politica externă.

Totodată, el a insistat asupra importanței aderării rapide a României la OCDE, ca element esențial pentru consolidarea economică a țării.

„Partenerii europeni și cei din NATO trebuie să conștientizeze mai mult importanța României pentru asigurarea unui climat de securitate internațional stabil, predictibil și echilibrat”, a adăugat Grindeanu.

Liderul PSD a transmis că va sprijini obiectivele de țară care pot face România „mai puternică și mai respectată în plan internațional”.