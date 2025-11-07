Congres PSD: Grindeanu cere ofensivă diplomatică și reafirmă angajamentul pentru o Românie puternică

„De ani de zile vedem cum la granița României are loc un conflict sângeros, iar perspectivele ne îngrijorează”, a declarat Sorin Grindeanu în cadrul Congresului Extraordinar al PSD, criticând lipsa de transparență și de reacție a autorităților în fața evoluțiilor geopolitice.

„Statele Unite ale Americii și-au retras o parte din militarii pe care îi aveam aici, în timp ce românilor nu li se explică nimic”, a adăugat el.

Liderul PSD a afirmat că „România nu mai are voce în lume și asta se simte”, pledând pentru o ofensivă diplomatică menită să refacă imaginea externă a țării.

„PSD a orientat România către vest prin pactul de la Snagov. Tot PSD a semnat acordurile pentru aderarea la NATO, UE și Schengen. PSD trebuie să suplinească inacțiunea decidenților politici și să dea semnalul pentru o ofensivă diplomatică, pentru refacerea imaginii externe a României”, a spus Grindeanu, subliniind că partidul trebuie să acopere „vidul de reprezentare” actual.

În încheierea discursului, Grindeanu a reafirmat angajamentul pentru o stângă românească responsabilă și a lansat un apel la unitate: „Trebuie să lăsăm o țară sigură, curată și prosperă copiilor noștri!”.