Grindeanu: Am discutat „tangențial” cu Bolojan despre alegerile pentru Primăria Capitalei

Întâlnirea dintre cei doi a avut loc duminică seară.

Liderul interimar al PSD a fost întrebat, luni dimineață, dacă a discutat cu premierul și despre alegeri.

„Tangențial”, a răspuns acesta.

Întrebat despre perioada în care ar trebui organizate alegerile, Grindeanu a transmis că acest lucru se va discuta luni după-amiază în coaliție.

„Nu știu, cred că e o discuție pe care o s-o avem după-masă în coaliție, dacă vom avea această coaliție și după care o să comunicăm”.

Fotoliul de primar general s-a eliberat după plecarea lui Nicușor Dan la Palatul Cotroceni. Legea spune că noi alegeri trebuie organizate în 90 de zile. Dar, nu se supără nimeni dacă nu este respectat acest termen. Nici măcar legiuitorul, care nu a prevăzut consecințe în cazul nerespectării literei legii.

Pe 13 august, într-un răspuns pentru gandul.ro, Ioana Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, a transmis că „decizia ar urma să fie luată în viitoarea sedință a coaliției”. Până acum, nu a avut loc nicio reuniune formală a liderilor din arcul guvernamental.