Grindeanu, despre candidatul PSD la Primăria Capitalei: Avem destule variante

După Conferința Extraordinară a PSD Dâmbovița, Sorin Grindeanu a afirmat că formațiunea are mai multe variante pentru candidatura la Primăria Capitalei și că o decizie finală va fi luată în zilele următoare.

„Vom decide în aceste zile, vom face o şedinţă şi a Biroului Permanent Naţional şi vom face o şedinţă şi cu organizaţia de Bucureşti, acolo avem primari de sectoare. Dintre ei e şi Rareş Hopincă la Sectorul 2, este şi Robert Negoiţă – Sectorul 3, e şi Daniel Băluţă – Sectorul 4, e şi Gabi Firea, este şi Florin Manole, care-i ministru şi preşedinte (PSD – n.r.) pe Sectorul 1. Avem destule variante, avem măsurători în lucru, care vor fi gata până la începutul săptămânii viitoare şi vom vota în forurile statutare candidatul sau candidata”, a spus Grindeanu.

În plus, liderul interimar al PSD a mai spus că formațiunea va câștiga și la alegerile locale parțiale, organizate tot în data de 7 decembrie.

„La Găeşti vom câştiga, la Bucureşti vom câştiga, la Consiliul Judeţean Buzău vom câştiga, vă asigur de aceste lucruri. La Caraş, cred că mai avem alegerile, vom câştiga. Eu cred că PSD-ul, odată cu alegerile din 7 decembrie, va reporni, în sensul bun, motoarele”, a mai declarat Grindeanu.

Alegerile pentru Primăria Capitalei vor avea loc în data de 7 decembrie. În aceeași zi vor fi organizate alegeri locale parțiale pentru preşedintele Consiliului Judeţean Buzău şi pentru primari în 12 localităţi din ţară. Mai multe detalii, AICI.