Raluca Turcan: România plătește factura intitulată Ciolacu. Fiecare român e îndatorat cu peste 3000 de euro

„Toată România plătește acum factura intitulată . Incredibil fariseismul lui Marcel Ciolacu când dă lecții despre ce trebuie făcut acum în România. În doar doi ani, Marcel Ciolacu a reușit performanța de a împovăra România cu aproape 300 de miliarde de lei în plus (în iunie 2023, datoria publică a României era de 731 de miliarde de lei, în mai 2025 ajunsese la 1.013 miliarde de lei). Asta înseamnă că fiecare român a fost îndatorat cu peste 3.000 de euro – de la nou-născut până la pensionar. Și nu vă imaginați că au crescut datoriile României pentru că s-ar fi dat banii către Ministerul Culturii…”, a scris joi pe Facebook Raluca Turcan.

Ea spune că Marcel Ciolacu a oferit cadouri otrăvite: de la risipa motivată electoral, la instrumentări de linșaje pentru cei incomozi.

Deputatul PNL arată că, după alegeri, România s-a trezit campioană europeană la deficit bugetar și fruntașă la datorie publică.

„Guvernul condus de Ilie Bolojan nu face altceva decât să pună capăt epocii în care planurile electorale ale unora se plăteau din împrumuturi scumpe luate pe numele poporului. Asta este diferența dintre populismul lui Ciolacu și seriozitatea lui Bolojan: unul a vrut să-și cumpere zile la Palatul Victoria, celălalt se străduiește să dreagă problemele lăsate în urmă de predecesorul său. Este cât se poate de limpede pentru orice om de bună credință. Ultimul lucru de care are nevoie România este să primească lecții tocmai de la cei care au jucat la ruletă finanțele țării”, adaugă Turcan.

Marcel Ciolacu a atacat Guvernul Bolojan și PNL. „Nu s-a făcut nicio reformă, a început propaganda aia care l-a rezolvat și pe Ciolacu (…) PSD nu vrea să dea oameni afară din administrație, vorbim despre descentralizare pompieristic la televizor (…) Nu sunt eu un mare analist, dar se văd anumite lucruri, înaintea lui Ciolacu au fost trei prim-miniștri PNL”, a transmis Marcel Ciolacu în cadrul emisiunii „Ai aflat” transmisă de Gândul.

Ciolacu susține că toate acuzațiile aduse guvernului său nu sunt reale.

„Eu sunt singurul care am făcut autostrăzi, am mărit pensii (…) Eu nu m-am plâns, cred că dacă aveam un meteorit, le aveam pe toate, nu vreau flori, dar opriți-vă cu minciunile”, a adăugat Marcel Ciolacu.