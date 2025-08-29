Ciprian Ciucu îi răspunde lui Daniel Băluță: „Crin Antonescu a fost propunerea PSD din capul locului”

Schimb de replici tensionate între prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, și primarul sectorului 4, Daniel Băluță.

Joi, Daniel Băluță, favorit în cursa pentru Primăria Capitalei, a spus că PSD a susținut un candidat comun la prezidențiale și a sugerat că acum, „e rândul” liberalilor să susțină un candidat comun din partea PSD, la Primărie.

În replică, vineri, Ciprian Ciucu a declarat că liberalul Crin Antonescu a fost susținut la prezidențiale chiar de PSD:

„A fost propunerea PSD din capul locului – noi doar am mers mai departe. A fost propunerea domnului Ciolacu și a domnului Hunor, deci poate să pună în dreptul lor acea susținere.

S-a demonstrat de curând în această țară că un candidat independent a bătut un candidat al unei coaliții puternice.

Încă o dată: noi avem o coaliție de guvernare, nu o coaliție în jurul unui candidat. Am avut o coaliție în jurul unui candidat și el a pierdut.

„Putem avea discuții, dar, înainte de toate, cel mai important e să avem o dată a alegerilor”

Deci suntem în altă paradigmă acum, nu suntem în paradigma în care avem o coaliție electorală. Evident, discuții putem avea – și chiar e de dorit să avem discuții cu PSD, cu USR, cu toată lumea – să vedem dacă se va ajunge la o concluzie, dar, înainte, cel mai important este să avem o dată a alegerilor, respectând legea”, a spus Ciucă, citat de digi24.

De cealaltă parte, Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, îi acuză pe partenerii de coaliție de „bullying politic” și atrage atenția că PSD e tratat incorect.

Băluță: „Nu este un moment potrivit pentru alegeri”

Tot joi, Băluță a mai spus că alegerile pentru Primăria Capitalei ar trebui amânate, pentru că țara se află într-o „situație de forță majoră”.

„Este o situație de forță majoră, o situație economică deosebită care generează tensiuni sociale și consider că nu este un moment potrivit pentru a organiza alegeri”, a spus acesta, continuând că „trebuie să înceteze acest bullying politic pe care îl realizează de mai mult timp în legătură cu PSD și membrii lui”.

„Suntem în coaliție doar când ne convine, stabilim lucruri doar atunci când ne favorizează.

Îmi doresc și eu să văd, așa cum am susținut, am făcut o alianță cu colegii din PNL la alegerile europarlamentare, am susținut un candidat comun la alegerile prezidențiale, cred că este și rândul lor să susțină un candidat comun”, a spus Băluță.