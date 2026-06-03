Rectorul SNSPA propune guvern de armistițiu

„Poate că a venit momentul să vorbim despre un armistițiu politic.Nu despre o alianță politică definitivă și nici despre renunțarea la competiția dintre partide”, a scris Pricopie, miercuri, pe Facebook.

Acesta a precizat că „fiecare partid își poate păstra identitatea, prioritățile și obiectivele electorale. Dar, pentru o perioadă limitată, interesul funcționării statului trebuie să fie mai important decât confruntarea politică permanentă”.

El a propus desemnarea unui premier independent „care să nu fie un politician activ și care să fie acceptabil pentru principalele forțe democratice și pro-europene reprezentate în Parlament”.

Noul guvern ar trebui să aibă un mandat limitat

Acesta a precizat că formarea noului „guvern de armistițiu” ar trebui să aibă un mandat „limitat până la 15 februarie 2027”.

„La acea dată, premierul își va depune mandatul, iar partidele care au susținut această formulă vor decide dacă și cum continuă colaborarea, respectiv cum asigură, mai departe, guvernarea țării”, propune Pricopie.

Rectorul SNSPA a mai precizat că și cabinetul de miniștri trebuie să fie „ parțial tehnocratizat”, afirmând că „nu există un motiv pentru a întrerupe continuitatea în domenii unde există deja politici și proceduri aflate în derulare”.

O parte din miniștrii actuali ar putea rămâne

Acesta a dat o serie de exemple precum Dezvoltare, MAI, Finanțele sau Educația, dar și Fondurile Europene, precizând că în aceste domenii actualii miniștrii interimari ar putea continua mandatul.

„În schimb, alte ministere pot fi ocupate de profesioniști independenți, capabili să asigure funcționarea eficientă a instituțiilor”, a spus Pricopie.

Rectorul SNSPA a vorbit și despre programul de guvernare, afirmând că „trebuie să rămână, în esență, cel aprobat deja de Parlament la instalarea Guvernului Bolojan și susținut de PSD, PNL, USR, UDMR și Grupul Minorităților Naționale. El poate fi actualizat în funcție de evoluțiile economice și sociale, dar nu există motive pentru abandonarea liniilor de reformă asupra cărora a existat deja un acord politic”.

Viitorul premier trebuie să-și asume public două angajamente

Despre un eventual „premier independent”, Pricopie spune că acesta ar trebui să-și asume public două angajamente: „că nu va participa la jocuri politice pe durata mandatului”, păstrând „echidistanța”, dar și că va demisiona „la data stabilită, 15 februarie 2027”.

Despre situația actuală, Pricopie a comentat afirmând că nu vede o soluție realistă pentru ieșirea din impas, fără un acord între partide.

„Fără un acord între PSD, PNL, USR, UDMR, Grupul Minorităților Naționale și eventual alte forțe democratice dispuse să susțină stabilitatea instituțională, criza actuală riscă să se prelungească inutil. Politica democratică nu este arta ultimatumului. Este arta compromisului în interes public”, a scris Pricopie.