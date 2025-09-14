Prima pagină » Politic » Rogobete anunță continuarea construcției Spitalului de Boli Infecțioase din Oradea

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete a anunţat continuarea şantierului Spitalului de Boli Infecţioase, în valoare de 135 milioane de euro, fonduri obţinute prin Programul Operaţional Sănătate.
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Radu Mocanu
14 sept. 2025, 11:07, Politic

„Lucrările la Spitalul de Boli Infecţioase din Oradea continuă – proiect de 135 milioane de euro! La Oradea se ridică unul dintre cele mai importante proiecte medicale din România: un spital nou de Boli Infecţioase, început prin PNRR şi dus mai departe cu finanţare europeană nerambursabilă, prin Programul Operaţional Sănătate. Investiţia are o valoare de 135 milioane de euro şi va fi finalizată anul viitor”, a scris pe Facebook ministrul Rogobete.

Ministrul Sănătăţii a transmis că şantierele din domeniul sănătăţii vor fi continuate, indiferent de sursa de finanţare.

Sâmbătă, Rogobete a anunţat continuarea construcţiei Centrul de Radioterapie de la Piteşti, printr-o finanţare de 20 de milioane de euro, obţinută prin Programul Operaţional Sănătate.