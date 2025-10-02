Rogobete, către deputatul USR Emanuel Ungureanu: Nu cred că e corect să legăm toate aceste cifre de această situaţie

„Aş vrea să facem totuşi o diferenţiere, într-un mod diplomatic evident, între declaraţiile politice şi declaraţiile tehnice, administrative sau medicale”, a spus Rogobete, joi, în cadrul unei conferinţe de presă.

Rogobete a recunoscut că în spitalul din Iaşi au existat pacienţi infectaţi cu diferiţi germeni patogeni pe parcursul anului, însă a subliniat că aceste date nu trebuie amestecate: „Este adevărat că au mai existat pacienţi infectaţi cu alţi germen patogeni în această unitate sanitară în decursul anului. Am cerut şi eu, şi cum şi colega noastră a întrebat să înţeleg dacă a existat sau nu un focar de Klebsiella, sau dacă au fost cazuri izolate”.

„Nu cred că este corect să legăm toate aceste cifre, dacă doriţi, de această situaţie dramatică, inacceptabilă până la urmă, dar care are alt substrat şi alt fundament”, a conchis ministrul Sănătăţii.

Miercuri, deputatul USR, Emanuel Ungureanu, membru al Comisiei de sănătate din Camera Deputaţilor a susţinut că la Spitalul „Sfânta Maria” din Iaşi ar fi murit zece copii în urma unor focare de infecţii nosocomiale, şi nu şapte, aşa cum s-a anunţat oficial.