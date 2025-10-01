Rogobete: În Argeș, investițiile europene în sănătate depășesc 262 milioane lei

„Astăzi am fost în Argeș, unde investițiile europene în sănătate depășesc 262 milioane lei, fonduri care aduc servicii medicale moderne și ambulatorii de specialitate mai bine pregătite pentru pacienți. Argeșul construiește și soluții pe termen lung pentru oncologie: un laborator de radioterapie în valoare de peste 93 milioane lei, transferat din PNRR către Programul Sănătate, pentru a fi dus la bun sfârșit. Proiectul va aduce acasă tratamente moderne pentru pacienții oncologici. Înseamnă timp câștigat și forța tehnologiei pusă în slujba luptei cu boala, oferind șansa unei terapii la standarde europene aici, în județ”, a scris Rogobete într-o postare pe Facebook.

Pachetul de investiții include și alte proiecte majore: peste 111 milioane lei pentru dezvoltarea infrastructurii medicale, 18,4 milioane lei în ambulatorii și infrastructură digitală, și peste 15 milioane lei pentru digitalizarea spitalelor, serviciului de ambulanță și a Direcțiilor de Sănătate Publică. De asemenea, 73 de cabinete de familie au primit sprijin, dintre care 64 sunt deja dotate cu echipamente moderne.

„Tot aici am văzut și primul centru de sănătate mintală și adicții pentru copii care funcționează în regim ambulatoriu! Felicit conducerea pentru modul în care este organizat ambulatoriul și pentru faptul că, din excedentul bugetar propriu, au reușit să achiziționeze un Computer Tomograf de înaltă calitate și să renoveze secții întregi! Așa da! Uite că se poate”, declară Rogobete.

Potrivit ministrului, toate aceste proiecte înseamnă spitale mai sigure, acces la tratamente oncologice moderne la nivel local, cabinete de familie mai bine dotate și servicii medicale modernizate în era digitală.

„Mulțumesc echipelor medicale și autorităților locale care s-au implicat în aceste proiecte. Cred cu toată convingerea că încrederea este fundamentul pe care trebuie să construim: încrederea pacientului în medic, încrederea medicilor în sprijinul statului și încrederea că ceea ce facem, facem pentru oameni”, conchide ministrul.