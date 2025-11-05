Rogobete, după perchezițiile de la Ministerul Sănătății: Există indicii că medicii nu participau la unele stagii obligatorii

Ministerul Sănătății informează că reprezentanți ai Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și ai Direcției de Investigații Criminale au făcut miercuri percheziții la sediul Ministerului Sănătății, în legătură cu o anchetă aflată în derulare.

„Potrivit informațiilor comunicate, ancheta vizează mai mulți medici care au solicitat recunoașterea titlurilor de medic specialist dobândite în Republica Moldova, la Chișinău, depunând în acest sens documentele și certificatele aferente de absolvire a stagiilor de pregătire. (…) Din informațiile puse la dispoziție de anchetatori, există indicii că unele stagii de pregătire, care necesitau prezența fizică obligatorie a medicilor în unitățile universitare clinice, nu ar fi fost parcurse în realitate, în condițiile în care, pe durata acestor cursuri, medicii se aflau în România, unde activau cu normă întreagă”, transmite ministerul.

Acesta informează că specialitățile medicale pentru care s-a solicitat recunoașterea profesională sunt: medicină de urgență, ortodonție, chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă, imagistică, chirurgie dento-alveolară și parodontologie.

Percheziții în București și mai multe județe

Procurorii Parchetului General și polițiștii IGPR au făcut 14 percheziții în București și mai multe județe, într-un dosar privind obținerea unor specializări medicale fictive în Republica Moldova. Cercetările vizează un grup de medici suspectați că au obținut în mod fraudulos recunoașterea în România a unor titluri de medic specialist, prezentând diplome emise de Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Chișinău. Printre specializările vizate se numără medicina de urgență, ortodonția, chirurgia plastică, estetica, imagistica medicală, chirurgia dento-alveolară și parodontologia.

Potrivit anchetatorilor, există indicii că studiile de rezidențiat declarate nu au avut loc în realitate, deși acestea presupuneau prezența fizică obligatorie la bazele clinice universitare din Republica Moldova. În timpul așa-ziselor cursuri, medicii ar fi lucrat cu normă întreagă în România.