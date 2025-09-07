Rogobete: Opoziția a încercat să transforme reforma sănătății într-un discurs populist și demagogic

Parlamentul României a respins astăzi moțiunea de cenzură depusă împotriva Pachetului 2 pentru Sănătate. Ministrul Alexandru Rogobete a subliniat că reforma nu presupune austeritate sau tăieri, ci eficiență, organizarea clară a traseelor medicale și extinderea medicamentelor compensate.

„Opoziția a încercat să transforme reforma în sǎnǎtate într-un discurs populist și demagogic. Eu aleg să spun adevărul: Pachetul 2 pentru Sǎnǎtate nu înseamnă austeritate, ci eficiență. Nu înseamnă tăieri, ci reașezarea corectă a resurselor. Nu înseamnă pierdere, ci șansa de a construi un sistem care pune pacientul pe primul loc”, a transmis ministrul.

Rogobete precizează că, de ani de zile, pacienții sunt plimbați între cabinete, diagnosticați târziu și lăsați să aștepte, iar acest lucru se schimbă prin introducerea de trasee clare, reguli simple și soluții rapide. „Prima investigație se va face imediat, iar celelalte, dacă sunt necesare, vor fi acoperite prin programele naționale. În loc de haos, se pune ordine, iar în loc de risipă, responsabilitate”.

Ministrul spune că a auzit și atacurile despre medicamente, despre medici, despre prevenție. Acesta menționează că, lista de medicamente compensate va fi extinsă, medicina de familie întărită și orientată cǎtre servicii de prevenție și screening. Totodată, ministrul spune că ambulatoriile vor fi deschise până seara, iar presiunea de pe urgențe, redusă. „Toate pentru ca accesul să fie mai aproape de oameni, nu mai greu”.

„Reforma nu înseamnă doar tratamente și medicamente, ci și schimbarea modului în care sunt conduse spitalele. Introducem criterii de performanță clare pentru manageri și mecanisme reale de concurs pentru toți șefii de secție. Schimbăm indicatorii de evaluare a managerilor de spitale. Pentru mine, a fi manager de spital nu este un bonus, ci o responsabilitate uriașă. A fi șef de secție nu este un privilegiu, ci o datorie față de pacienți și echipa medicală. Orice poziție de conducere într-un spital trebuie obținută prin concurs corect, nu prin numiri incerte. Știu că e nevoie de încredere. Știu că mulți au fost dezamăgiți de promisiuni goale. De aceea, mă uit la pacienți, la medici, la asistente, la infirmiere, la brancardieri și la tot personalul medical și nemedical și spun ferm: nu austeritate, ci eficientizare. Nu tăieri, ci investiții chibzuite. Nu blocaje, ci acces real la sănătate. Aceasta este reforma pentru care luptăm”, conchide ministrul.