Rogobete, vizită oficială la Bruxelles. Ministrul va vizita un spital militar și va participa la o dezbatere europeană

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete se află, luni și marți, într-o vizită oficială la Bruxelles. Ministrul va vizita un spital militar din Bruxelles și va participa la o dezbatere la nivel european dedicată sănătății mintale în era tehnologiei.
Sursa foto: VALENTINA SAROSI / MEDIAFAX FOTO
Daiana Rob
23 mart. 2026, 10:13, Politic

Potrivit unui comunicat de presă transmis, luni, de Partidul Social Democrat, scopul vizitei este acela de a consolida dialogului instituțional și schimbul de bune practici în domeniul organizării serviciilor medicale. De asemenea, Rogobete va participa și la o dezbatere europeană pe tema sănătății mintale și utilizarea responsabilă a instrumentelor digitale în prevenție.

Luni, la Bruxelles, ministrul Sănătății va vizita Queen Astrid Military Hospital, alături de Ambasadorul Extraordinar Plenipotențiar al României în Regatul Belgiei, Andreea Păstârnac;

Dezbaterea intitulată „Prevenția în sănătatea mintală în era digitală în Europa. Instrumente digitale, expertiză umană și protecția minorilor”, organizată la nivelul Parlamentului European se va desfășura, marți. La această dezbatere, Rogobete va participa ca vorbitor.

Dezbaterea abordează una dintre principalele provocări de sănătate publică la nivel european, sănătatea mintală, cu accent pe prevenție și intervenție timpurie, în special în rândul copiilor și adolescenților, potrivit comunicatului transmis.

În cadrul evenimentului se va dezbate impactul impactul utilizării instrumentelor digitale și al inteligenței artificiale, necesitatea protejării minorilor în mediul online, precum și utilizarea responsabilă a acestor tehnologii în domeniul prevenției.

Rezultate sondaj G4Media: Aproape jumătate dintre cititorii care au răspuns susțin că Guvernul ar trebui să reducă acciza la carburanți
G4Media
Ai internet de la Digi RCS-RDS România? Cât costă abonamentul în 2026
Gandul
Prima prognoză a meteorologilor Accuweather pentru vara anului 2026. Din nou canicula în București?
Cancan
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
Prosport
Cum își rotunjesc veniturile încasate de la buget șefii din Ministerul Agriculturii și soțiile lor. Ministrul Florin Barbu încasează chirie pe o proprietate neidentificată
Libertatea
2 zodii care vor avea mari probleme de sănătate, potrivit faimoasei Neti Sandu de la Pro TV
CSID
A apărut mașina care repară singură gropile! Unde o găsești în România - VIDEO
Promotor