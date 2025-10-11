Rogobete: Vom contribui financiar la dotarea primului Centru de Psihiatrie Pediatrică din România

„Am participat la lansarea oficială a lucrărilor de construcţie pentru primul Centru de Psihiatrie Pediatrică din România, în cadrul Spitalului Prof. Dr. Alexandru Obregia din Bucureşti”, a transmis ministrul într-o postare pe Facebook.

„Construcţia acestui centru va fi realizată cu sprijinul Fundaţiei Metropolis, căreia îi mulţumesc pentru implicare, determinare şi pentru gândul bun de a contribui la dezvoltarea sistemului de sănătate din România. Ministerul Sănătăţii nu va rămâne doar spectator, ci va contribui financiar la dotarea cu echipamente medicale şi mobilier necesare pentru punerea în funcţiune a centrului”, a scris ministrul.

El a felicitat echipa fundaţiei şi pe toţi donatorii implicaţi în proiect. „Îl felicit pe Codin Maticiuc şi echipa sa din cadrul Fundaţiei, precum şi pe toţi cei care au donat, oameni şi companii, şi care susţin cu încredere astfel de demersuri. Împreună putem schimba mai uşor înfăţişarea sistemului de sănătate din România şi putem veni mai aproape de oameni”, a precizat Rogobete.

Ministrul a adăugat că implicarea societăţii civile în sănătate este „nu doar binevenită, ci benefică”, subliniind că „nu există două sisteme – unul public şi unul al organizaţiilor neguvernamentale. Există un singur sistem, acela al oamenilor care vor să facă bine”.

Rogobete a menţionat şi sprijinul acordat proiectului de primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă.

„Astfel de parteneriate – corecte, transparente şi de bună credinţă – între societatea civilă, administraţia locală şi Ministerul Sănătăţii pot şi trebuie să devină un mod normal de a face bine şi de a construi, împreună, un sistem de sănătate modern şi uman. Vă asigur de întregul sprijin al Ministerului Sănătăţii pentru finalizarea şi funcţionarea acestui centru dedicat copiilor care au nevoie de sprijin şi de speranţă. Încrederea ne face bine”, conchide ministrul.

Construcţia spitalului a debutat oficial vineri, într-o zi cu semnificaţie aparte: Ziua Mondială a Sănătăţii Mintale.