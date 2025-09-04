Rusia consideră că garanțiile cerute de Ucraina pun Europa în pericol: „Sunt garanții periculoase”

Rusia a numit joi asigurările de securitate cerute de Kiev, într-un posibil acord de pace, ca fiind „garanții periculoase pentru continentul european”, scrie AFP.

Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a diplomației ruse, a reiterat că Moscova consideră „absolut inacceptabile” garanțiile cerute de președintele Volodimir Zelenski, care urmau să fie discutate joi în cadrul reuniunii „Coaliției celor dispuși”.

„Nu sunt garanţii de securitate pentru Ucraina, sunt garanţii de pericol pentru continentul european”, a spus ea jurnaliștilor, în cadrul unei conferințe economice desfășurate la Vladivostok, în Extremul Orient rus.

De asemenea, Maria Zaharova a avertizat că Rusia nu va discuta nicio „intervenţie străină” în Ucraina, „indiferent de forma acesteia”, în contextul în care unele state europene au spus că ar fi dispusă să trimită trupe pentru un acord de pace.

„Rusia nu intenţionează să discute despre o intervenţie străină în Ucraina, care ar fi fundamental inacceptabilă şi ar submina orice formă de securitate, indiferent de forma sau formatul acesteia”, a declarat Maria Zaharova.