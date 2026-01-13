Sebastian Burduja lansează o petiție națională pentru deblocarea hidrocentralelor neterminate, invocând securitatea energetică a României

Deputatul Sebastian Burduja, fost ministru al Energiei, anunță printr-un comunicat lansarea petiției naționale „Hidroenergia salvează România”, prin care solicită deblocarea urgentă a hidrocentralelor aflate în stadii avansate de execuție.

Inițiativa cere Parlamentului declararea acestor proiecte drept obiective de securitate națională, pentru a permite finalizarea lor rapidă.

Hidrocentrale aproape finalizate, dar nefuncționale

Potrivit lui Burduja, România are mai multe hidrocentrale realizate în proporție de 55% până la 98%, care nu produc energie din cauza blocajelor administrative și juridice.

Printre exemplele invocate se numără amenajarea hidroenergetică Bumbești-Livezeni de pe râul Jiu, hidrocentrala Răstolița, precum și proiectele Cerna-Belareca, Surduc-Siriu și Pașcani.

Deși în unele cazuri lipsesc doar lucrări minore, investiții de miliarde de lei rămân nevalorificate.

Critici la adresa blocajelor administrative și juridice

Deputatul susține că multe dintre aceste proiecte, începute înainte de 1989, au fost blocate în instanță de organizații de mediu.

El acuză un „blocaj instituțional” care împiedică punerea în funcțiune a unor capacități energetice esențiale, în contextul unei piețe energetice instabile și al creșterii importurilor.

Ce solicită petiția „Hidroenergia salvează România”

Petiția cere, în primul rând, exceptarea imediată a hidrocentralelor aproape finalizate de la procedurile de evaluare de mediu prevăzute de legislația actuală.

De asemenea, se solicită adoptarea în regim de urgență a unei legi speciale prin care aceste proiecte să fie declarate de securitate națională, permițând derogări de la procedurile standard.

O a treia cerere vizează stoparea solicitării de avize și studii suplimentare pentru proiecte deja evaluate.

Impact energetic și economic

Burduja afirmă că finalizarea hidrocentralelor ar putea aduce în sistem până la 700 MW de capacitate flexibilă, reducând importurile de energie cu 20–30%.

El subliniază că hidroenergia este cea mai ieftină sursă de energie curată și că barajele nefinalizate cresc inclusiv riscul de inundații.

„A refuza finalizarea acestor lucrări este un act de sabotaj la adresa statului român”, a declarat deputatul.

Cei interesați pot susține inițiativa prin semnarea petiției, aici.