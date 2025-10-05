Șeful DNA îl contrazice pe președintele Nicușor Dan: Am avut rezultate. Cazuri mari, muncite și cu rezonanță

După ce președintele Nicușor Dan s-a declarat nemulțumit de activitatea DNA și a Parchetului General, susținând că „există o problemă de management” în aceste instituții, procurorul-șef al Direcției Naționale Anticorupție, Marius Voineag, a venit cu replică.

„Eu am considerat că atenția de care ne bucurăm din partea președintelui ne și ajută. Am apreciat de fiecare dată că e o invitație în a accelera lupta anticorupție, dar mai ales în a comunica mai bine rezultatele muncii noastre. (…) Cred însă că am avut cazuri de mare importanță și consistență în ultimii doi ani, cazuri muncite de colegii noștri din DNA și cu rezonanță publică”, a spus Voineag.

Ce spune Voineag despre instrumentarea dosarelor

Șeful DNA a subliniat că instituția a instrumentat dosare care au vizat politicieni și oficiali de rang înalt, fără a ține cont de apartenența politică.

„Fie că vorbim de prim-vicepreședinți de partide mari, de șefi de consilii județene, de secretari de stat sau de foști miniștri, cred că DNA a dus lupta anticorupție în mod echilibrat. Ne-am axat pe fapte, nu pe persoane”, a precizat Marius Voineag.

El a dat ca exemplu dosarul din Portul Constanța, pe care îl consideră emblematic pentru activitatea recentă a instituției: „Există un narativ public potrivit căruia nimeni nu intră în Portul Constanța. Noi am formulat acuzații față de persoane cu funcții înalte, inclusiv generali. Asta demonstrează că DNA își face treaba.”

Declarațiile vin în contextul în care președintele Nicușor Dan a afirmat, într-un interviu la TVR, că nu este mulțumit de activitatea procurorului general și a șefului DNA: „Eu am fost printre cei care am criticat tot timpul managementul Parchetului General și al parchetelor speciale, cum ar fi DNA. Nu sunt deloc mulțumit de procurorul general și de șeful DNA. Am spus asta de mai multe ori, mențin”.