Șeful Senatului despre atacurile USR la adresa partenerilor din coaliție: Nu cred că ne fac bine

Abrudean a spus, luni, că vede aceste atacuri la fel cum le-a văzut pe toate.

„Am spus de fiecare dată: atacul venit din coaliție împotriva coaliției nu face bine României. Indiferent despre cine e vorba din coaliție și în ce context, că e vorba de Primăria Generală acum, pentru că acum văd că aici se duce bătălia supremă în țara noastră, sau de guvernare, nu cred că ne fac bine astfel de lucruri. Afectează stabilitatea, afectează încrederea oamenilor care oricum este șubredă în start, nu în politicienii, că acolo e altă discuție, mult mai gravă. Deci nu cred că astfel de lucruri ar trebui să aibă loc în continuare”, a spus Abrudean.

Fiecare candidat să-și gestioneze programul de campanie

Președintele Senatului a mai spus că este de părere că în campania pentru funcția de primar al Capitalei ar trebui ca fiecare candidat să-și gestioneze programul de campanie și să spună ce face pentru bucureșteni și să nu ducă totul într-o sferă politică.

În ceea ce privește prezența președintelui Nicușor Dan alături de Cătălin Drulă la lansare, Abrudean a spus că nu va comenta decizia președintelui de a participa la un eveniment la care a fost invitat și care are legătură cu fostul job pe care l-a ocupat, acela de primar general al Municipului București.

„Președintele a afirmat că va participa la toate manifestările de acest gen la care va fi invitat. Deci, eu cred că ar trebui să le invite toți participanții la aceste alegeri pe președinte sau să participe la eveniment dacă va considera oportun. Deci nu văd o problemă majoră în acest aspect ca a participa la lansarea unei candidaturi, câtă vreme este vorba despre program și soluții pentru București. Repet, are o legătură directă cu Municipiul București fiind fost primar și în această calitate eu cred că are această cădere să participe la subiecte”, a mai spus Mircea Abrudean.